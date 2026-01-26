11 лет унижений в подвале, почему же Поттер не стал обскуром, как Криденс: Роулинг объяснила, но я нашел еще более логичную теорию

Оповещения от Киноафиши
26 января 2026 07:58
Даже не продумав этот момент писатель подложила соломку.

История Криденса Бэрбоуна из «Фантастических тварей» заставила многих фанатов задаться неудобным вопросом: а почему Гарри Поттер, с его-то «весёлым» детством в чулане под лестницей, не породил собственного обскура? На первый взгляд, всё сходится: подавленный ребёнок-волшебник в семье, ненавидящей магию. Но дьявол, как всегда, в деталях.

Давайте сразу расставим точки над «i» с помощью первоисточника. Дж. К. Роулинг дала прямой и исчерпывающий ответ на своём официальном сайте:

«Обскуром ребёнок становится при особенных условиях: психическая травма ассоциируется с применением магии, имеет место внутренняя ненависть к собственной магии и сознательная попытка её подавить».

Именно это и произошло с Криденсом. Его приёмная мать, Мэри Лу Бэрбоун, фанатично боролась с волшебством и наказывала его именно за магию. Он знал, за что его бьют, и научился сознательно давить свою силу — пока она не мутировала в разрушительного паразита.

С Дурслями всё работало иначе. Их метод — тотальное отрицание волшебства. Они не признавали магию как явление и надеялись, что если игнорировать «странности» Гарри, то они пройдут сами.

«Дурсли слишком боялись волшебства, чтобы признать, что Гарри — волшебник. Вернон и Петуния робко надеялись, что, если они будут достаточно строгими с Гарри, его странные способности как-нибудь испарятся, и никогда не учили его стыдиться или бояться волшебства».

В этом — ключевое отличие. Гарри не знал, что он волшебник, а значит, и подавлять было нечего. Его случайные всплески магии были неконтролируемыми истериками, а не следствием внутреннего конфликта с самим собой.

А как же крутые фанатские теории?

Их существует целый вагон. Одна из самых популярных гласит: Гарри от появления обскура спасла частица души Волдеморта, жившая в нём как крестраж. Мол, этот «паразит» не потерпел бы конкурента и подавил его развитие, защищая свою «территорию».

Звучит захватывающе и еще более логично, но это — именно что теория. В каноне нет ни одного намёка на то, что крестраж мог бы как-то взаимодействовать с потенциальным обскуром. Его функция была иной: связывать жизнь лорда Волдеморта с жизнью Гарри.

Был ли в мире Поттера обскур до Криденса?

Вероятно, да. Многие считают, что Ариана Дамблдор — классический пример обскура. После травмы в детстве (на неё напали маглы, увидевшие магию) она стала бояться своих сил и пыталась их сдерживать, что приводило к опасным и неуправляемым выбросам энергии. Получается, два сильных обскура были родом из одной семьи. Как видим, порой даже Роулинг ленится в создании историй.

А злая ирония судьбы спасла Гарри от появления злой сущности. Ну и не будем забывать, что все время за мальчишкой по приказу Альбуса Дамблдора следила соседки-сквиб Арабелла Фигг. Она бы заметила странности и самый влиятельный маг Великобритании послал бы письмо Петунье, все-таки они уже общались в прошлом.

А вы знали, что Шпион Волан-де-Морта все это время был рядом с Гарри — и доказательств тому вагон и маленькая тележка: приносил одни лишь беды.

Фото: Кадры из фильмов «Фантастические твари и где они обитают» (2016), «Гарри Поттер и философский камень» (2001)
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
