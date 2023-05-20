11 лет назад все осуждали выпускницу в прозрачном платье, а теперь ей впору завидовать

В нулевых это слово было еще не в ходу, но Анастасия Фоменко ухитрилась стать чуть ли не главным «мемом» 2009 года. Виной тому был выбор наряда, который сделала незадачливая девушка перед выпускным.

«То самое» черное прозрачное платье, которое надела на торжественное мероприятие Фоменко, оказалось настолько не к месту и не ко времени, что несчастную не высмеял и не обсудил только ленивый. Похохотать «над фриком» девушку приглашали даже к Андрею Малахову в шоу «Пусть говорят».

Правда, такой позор никак не отразился на дальнейшей жизни опростоволосившейся девушки. А может быть, и вовсе сыграл в плюс. Вот как Анастасия живет сейчас.

Громкий скандал вокруг ее имени вынудил Фоменко на несколько лет уйти в тень. Девушка, которая в одночасье стала звездой, удалила все страницы в соцсетях, чтобы избавиться от навязчивого внимания. Правда, со временем она снова вышла на связь с аудиторией. В 2017 году стало известно, что Анастасии сделали долгожданное предложение руки и сердца. История с жутким платьем явно не смутила избранника, и тот смело пошел под венец с эпатажной молодой женщиной.

Из скудной информации, просочившейся в Сеть, также стало известно, что Фоменко счастлива в браке и по сей день. Оказывается, ни один скандал и ни одно позорное клеймо не могут помешать взаимной любви. Конечно, если она настоящая.