11 лет назад шокировала всю страну: что стало с героиней Малахова, которая пришла на выпускной «голой»

Эпатажный наряд сделал жительницу Павлограда Настю Фоменко всероссийской звездой. На выпускной вечер девушка пришла в кружевном миниатюрном платье, из-под которого просвечивало черное нижнее белье. Смелый образ привлек внимание публики, а Настя даже стала героиней одного из выпусков «Пусть говорят».

Публика и эксперты программы были шокированы поведением выпускницы. Многие осуждали ее за откровенный наряд, а другие хвалили за смелость. Часть зрителей была уверена, что после такого девушка обязательно начнет карьеру в индустрии фильмов для взрослых.

Но прогнозы публики не оказались правдивы. После окончания школы Настя решила воплотить свою мечту и стать журналисткой, но со временем сменила специальность. Теперь, судя по публикациям в социальных сетях, она занимается развитием собственного парфюмерного бизнеса. Удалось девушке устроить и личную жизнь: она вышла замуж, сменила фамилию и стала Севериной.

В своих блогах Настя регулярно делится снимками и новостями из жизни. Пользователи Сети отмечают, что спустя 11 лет Настя стала совсем другим человеком, поэтому уже ничего в ней не напоминает ту школьницу, шокировавшую всю страну.