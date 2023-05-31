11 лет назад о мальчике-Халке говорил весь мир: раньше он отжимался 4000 раз, а вот что с ним сейчас

В семь лет этот хрупкий мальчишка за два с половиной часа отжался четыре тысячи раз и проснулся знаменитым. С ребенком, который обладает телом бодибилдера, хотели познакомиться даже первые лица некоторых государств. Что уж говорить о популярности, которую обрушили на малыша-Халка простые смертные.

Андрей Косташ свой звездный час воспринял стоически. Спортсмен не зазнался, а просто продолжил делать свое дело.

Правда, хватило мальчика ненадолго. Упорные занятия спортом плавно сменили съемки в кино- и телепроектах, а бодибилдинг ушел на второй план. Ребенок не раз признавался, что незаурядная сила была с ним с самого детства, поэтому для успеха он лишь поддерживал и развивал природные навыки, но со временем сдался.

Сейчас Косташ уже не милый малыш-бодибилдер, которого прозвали Халком. Это обычный парень, в котором не узнать профессионального спортсмена и незаурядного силача. Он путешествует, ведет блог о туризме, не забывает про спорт, но культура тела уже давно не цель жизни для юноши. Об утраченной славе парень не жалеет. Судя по фото в соцсетях, родители Андрея — это люди не бедные, так что в легких деньгах у него нужды не было и нет.