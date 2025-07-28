102 минуты этого триллера оценили на 100% свежести: не пропустите «Одно целое» в российском прокате — уже назвали новой «Субстанцией»

С 31 июля в российских кинотеатрах стартует показ хоррора «Одно целое» — фильма, который международная пресса уже окрестила главным жанровым открытием года. На фестивале «Сандэнс» лента вызвала сенсацию, а на Rotten Tomatoes получила 100% положительных рецензий.

О чём фильм

Главные герои — Тим и Милли. Он — инди-музыкант, она — школьная учительница. Они вместе уже десять лет, но отношения переживают затяжной кризис.

В надежде восстановить близость пара переезжает в загородный дом, где сталкивается с мистическим явлением — странной физической связью, которая буквально превращает их в одно целое.

Картина сочетает в себе элементы боди-хоррора и психологической драмы, вызывая ассоциации с «Субстанцией», «Пределом» и даже «Пиром» Пон Джун Хо.

Авторы и актёры

Главные роли исполнили реальные супруги Дэйв Франко и Элисон Бри. Франко также выступил сопродюсером фильма. По его словам, именно личный опыт помог показать правдоподобную и напряжённую динамику между героями:

«Мы с Элисон женаты и работаем вместе — это уже созависимость. Фильм исследует её тёмную сторону: когда вы теряете грань между "мы" и "я"».

Что говорят критики

Фильм называют «жестоким, чувственным и пугающим исследованием близости, которая зашла слишком далеко». Многие отмечают, что «Одно целое» удивляет не только визуально, но и эмоционально — в нём гораздо больше драмы, чем традиционного ужаса.

Впрочем, и омерзительных моментов в ленте хватает — если вам было гадко смотреть «Субстанцию», то при просмотре новинки у вас также может появиться тяжесть в животе.

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