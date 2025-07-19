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Киноафиша Статьи 100% свежести на RT имеют не только «Поднятие уровня» и «Дандадан»: вот еще 5 менее хайповых, но крутых аниме

100% свежести на RT имеют не только «Поднятие уровня» и «Дандадан»: вот еще 5 менее хайповых, но крутых аниме

19 июля 2025 14:44
100% свежести на RT имеют не только «Поднятие уровня» и «Дандадан»: вот еще 5 менее хайповых, но крутых аниме

Собрали тайтлы на любой вкус.

На Rotten Tomatoes можно найти немало аниме с рейтингом 100% свежести — и это не только вечная классика вроде «Евангелиона» или суперхайповые новинки типа «Дандадан» или «Соло Левелинга».

Платформа постепенно расширяет аниме-сегмент, и туда попадают как громкие хиты, так и менее раскрученные, но качественные работы.

Мы решили собрать 5 не самых очевидных тайтлов со 100% свежестью, которые незаслуженно остаются в тени больших имён. Это не значит, что они ноунеймы — просто о них говорят реже, а ведь каждый из них вполне тянет на статус «надо посмотреть».

«Плутон» (2023)

В мире, где люди и роботы вроде бы научились жить бок о бок, кто-то начинает убивать самых продвинутых роботов и людей, связанных с ними. За расследование берётся инспектор Гезихт — сам по себе робот, причём не самый обычный.

Чем глубже он копает, тем яснее становится: это не просто серия убийств, а что-то куда более мрачное — заговор, который может перевернуть весь баланс между машинами и людьми. На кону — не только жизни, но и вопрос о том, что делает тебя человеком.

100% свежести на RT имеют не только «Поднятие уровня» и «Дандадан»: вот еще 5 менее хайповых, но крутых аниме

«Царство падальщиков» (2023)

Космическая команда терпит крушение на странной, дикой планете по имени Веста. Местная природа тут как будто с ума сошла — всё связано со всем, всё живое, и всё может тебя сожрать.

Героям приходится выживать в этой плотоядной экосистеме, где даже камень может оказаться голодным. Их цель — выбраться отсюда живыми, но планета, кажется, не в восторге от этой идеи.

100% свежести на RT имеют не только «Поднятие уровня» и «Дандадан»: вот еще 5 менее хайповых, но крутых аниме

«Дорохэдоро» (2020)

Есть мир, куда маги регулярно прилетают из своего измерения, чтобы тренироваться… на людях. Место зовётся Дыра, и в нём особо не до шуток.

Здесь Никайдо находит незнакомца с головой крокодила, которому в придачу отшибло память. Она называет его Кайман, и теперь они вдвоём охотятся на магов, надеясь найти обидчиков Каймана.

А в это время главный маг по имени Эн, одержимый грибами (вы сами поймете), начинает охоту уже на них.

100% свежести на RT имеют не только «Поднятие уровня» и «Дандадан»: вот еще 5 менее хайповых, но крутых аниме

«Суперзлодеи» (2021)

Джонни Болт — мелкий суперзлодей с добрым сердцем и привычкой попадать в неприятности. После очередной отсидки он решает организовать «последнее дело»: ограбить самого крутого суперзлодея на планете.

Для этого герой собирает свою банду таких же полусумасшедших аутсайдеров и отправляется в Испанию (прям «Бумажный дом» в мире аниме). Дальше — взломы, взрывы, погони, предательства и, конечно, попытка сбежать с кучей денег.

Что может пойти не так? Да всё, конечно.

100% свежести на RT имеют не только «Поднятие уровня» и «Дандадан»: вот еще 5 менее хайповых, но крутых аниме

«Триган: Ураган» (2021)

На пыльной планете под названием Ничья Земля два журналиста охотятся за мифическим преступником Вэшем по прозвищу Ураган. Но находят они не крутого бандита, а какого-то чудаковатого парня в красном плаще, который больше похож на бродягу, чем на убийцу.

Только вот за его голову назначена награда, и скоро в город слетается толпа головорезов. Тут-то и выясняется, что Вэш совсем не тот, за кого его принимают — и, возможно, ещё опаснее, чем о нём говорят.

100% свежести на RT имеют не только «Поднятие уровня» и «Дандадан»: вот еще 5 менее хайповых, но крутых аниме

Эта подборка — отличный повод выйти за рамки хайповых тайтлов и открыть для себя аниме, которые действительно заслуживают внимания. Каждый из тайтлов предлагает уникальный стиль, глубокий сюжет и запоминающихся персонажей.

Если хочется свежих впечатлений без компромиссов в качестве, смело добавляйте их в свой список. В конце концов, 100% на Rotten Tomatoes — не просто цифра, а гарантия того, что время будет потрачено не зря.

Ранее мы писали: Одни скажут — попса, другие — классика: Илон Маск оказался фанатом аниме, но «Поднятие уровня» или «Дандадан» в его топ-7 не ищите

Фото: Кадр из аниме «Плутон», «Царство падальщиков», «Дорохэдоро», «Суперзлодеи», «Триган: Ураган»
Ольга Назарова
Ольга Назарова
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