100% свежести на RT: 5 сериалов, ставших хитами в сентябре — даже долгожданная «Уэнсдэй» не попала в список

Выход второй части нового сезона «Уэнсдэй» стал одним из самых ожидаемых киношных событий в сентябре. В целом сериал приняли очень даже, учитывая 80% свежести на Rotten Tomatoes.

Но если взглянуть на сентябрьские топы, найдется несколько проектов, которые по оценкам даже обогнали этот хит с Дженной Ортегой, получив заветные 100%. Предлагаем взглянуть на 5 таких сериалов.

«Линли»

Этот сериал переносит на экран детективные романы Элизабет Джордж. Всё закручивается вокруг невероятного дуэта сыщиков: аристократа Томаса Линли и его напарницы Барбары Хейверс, которая пробилась в полицию из самых низов.

В таком дуэте стычки из-за разного происхождения, привычек и взглядов на жизнь — обыденность. Но когда дело доходит до расследования запутанных преступлений, они — идеальная команда.

Сериал не только о поиске преступников, но и о том, как два таких разных человека учатся понимать и уважать друг друга.

«Те, кто выжил»

История о том, как прошлое может нагнать тебя даже спустя годы. Киран Эллиотт возвращается с семьёй в свой приморский городок, который он когда-то покинул после страшной трагедии — во время урагана погибли трое его близких.

Но покоя нет: вскоре после его возвращения находят тело местной девушки. Старая рана вскрывается, и Киран понимает, что та буря 15-летней давности, возможно, была не просто несчастным случаем.

Теперь ему предстоит разобраться в тайнах прошлого, которые всё это время тлели под спудом тихой жизни городка.

«Кодекс молчания»

Жизнь Элисон Вудс, глухой девушки из Кентербери, крутится между работой в кафе полицейского участка и заботой о маме. Всё меняется, когда следователи просят её о помощи: нужно прочитать по губам разговоры бандитов с камер наблюдения.

Неожиданно для себя Элисон втягивается в дело и обнаруживает, что у неё есть настоящий талант к этому. А ещё она влюбляется в одного из подозреваемых. Теперь ей предстоит сложный выбор: следовать за чувствами или за правдой, которую она обязана раскрыть.

«В полете»

Этот триллер доказывает, что ради ребёнка мать готова на всё. Даже на то, чтобы перевозить запрещенные вещества международными рейсами.

Сына стюардессы Джо Конран сажают в болгарскую тюрьму, и единственный способ его вытащить — начать работать на опасный синдикат. Каждый её полёт превращается в игру с огнем.

Один неверный шаг, и она попадётся таможне. Одна ошибка, и мафия уничтожит и её, и сына. Напряжение зашкаливает с самого взлёта, так что пристегните ремни.

«Баллард»

Детектив Рене Баллард возглавляет в полиции Лос-Анджелеса новое подразделение — «холодный цех» по расследованию старых, нераскрытых дел. В её команде — энтузиасты, которые не хотят мириться с тем, что какое-то дело можно просто положить в архив.

Но чем глубже Рене копает, тем больше понимает: преступления не раскрывали не потому, что не могли, а потому, что кое-кто в самом департаменте был в этом заинтересован. Расследуя дела прошлого, она выходит на след коррупции, которая тянется в настоящее.

Итог

Получить 100% свежести от критиков — задача невероятная. Эти пять сериалов доказывают, что даже на фоне громких возвращений вроде «Уэнсдэй» находятся проекты, способные удивить своим качеством, оригинальностью и безупречным исполнением.

Идеальный вариант для тех, кто ищет что-то новое и бесспорно стоящее своего времени.

