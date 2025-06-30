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Киноафиша Статьи 100% «свежести» и статус одного из самых обсуждаемых фэнтези последних лет: бегите скорее смотреть, если прошляпили (9,1+ на MyAnimeList)

100% «свежести» и статус одного из самых обсуждаемых фэнтези последних лет: бегите скорее смотреть, если прошляпили (9,1+ на MyAnimeList)

30 июня 2025 10:52
100% «свежести» и статус одного из самых обсуждаемых фэнтези последних лет: бегите скорее смотреть, если прошляпили (9,1+ на MyAnimeList)

Оценят даже те, кто терпеть не может аниме.

Аниме Frieren: Beyond Journey’s End, в русском прокате известное как «Провожающая в последний путь Фрирен», стало настоящим откровением для жанра фэнтези. Оно не о том, как герои побеждают зло, — победа уже случилась в первой серии. Здесь всё начинается после.

Фрирен — эльфийка, живущая столетиями. Она пережила всех своих товарищей по приключениям и только после их смерти начала понимать, как мало знала о людях, с которыми прошла полжизни. Новый путь, на который она встаёт, — это путешествие не за приключениями, а за пониманием, за воспоминаниями и, самое главное, за возможностью стать ближе к людям.

Аниме, которое изменило расстановку сил

100% «свежести» и статус одного из самых обсуждаемых фэнтези последних лет: бегите скорее смотреть, если прошляпили (9,1+ на MyAnimeList)

Сразу после премьеры в 2023 году «Фрирен» сместила с первого места на MyAnimeList легендарного «Алхимика», набрав оценку 9.1+. На Rotten Tomatoes у сериала до сих пор держится 100 % «свежести», а западные СМИ вроде The Times of India и Diario AS называют его «фэнтези нового поколения».

Визуально сериал — это тонкая, атмосферная работа студии Madhouse. Каждая сцена нарисована с любовью к деталям, а саундтрек бережно поддерживает медитативное, почти меланхоличное настроение.

Путь, который хочется пройти самому

100% «свежести» и статус одного из самых обсуждаемых фэнтези последних лет: бегите скорее смотреть, если прошляпили (9,1+ на MyAnimeList)

«Провожающая в последний путь Фрирен» — это не битвы ради зрелища и не магия ради спецэффектов. Это история о том, как боль утраты может стать началом чего-то нового.

Если вам нужно аниме, которое не просто развлекает, а задевает, трогает, запоминается — это оно. В ближайшее время сериал появится на Netflix, так что если вы его еще не смотрели — самое время наверстать.

Ранее мы писали про одно из лучших аниме 2025 года по версии всех и вся.

Фото: Кадры из аниме сериала «Провожающая в последний путь Фрирен»
Екатерина Соловьева
Екатерина Соловьева
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4 комментария
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