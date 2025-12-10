Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «100% снимут круче, чем у Бортко»: Джонни Депп сыграет главную роль в новом «Мастере и Маргарите» — и это уже точно будет комедия

«100% снимут круче, чем у Бортко»: Джонни Депп сыграет главную роль в новом «Мастере и Маргарите» — и это уже точно будет комедия

10 декабря 2025 19:26
«100% снимут круче, чем у Бортко»: Джонни Депп сыграет главную роль в новом «Мастере и Маргарите» — и это уже точно будет комедия

Роль актера пока держат в секрете.

Кажется, у нас новость из разряда «Чего?!». Спустя почти два года после премьеры «Мастера и Маргариты» Михаила Локшина зрители всё ещё спорят: смог ли этот фильм переплюнуть легендарную экранизацию Владимира Бортко? Но теперь эти дискуссии выйдут на международный уровень.

А все потому, что главную роль в первой англоязычной экранизации «Мастера и Маргариты» сыграет Джонни Депп.

Актёр не только исполнит одну из центральных ролей, но и выступит продюсером проекта — совместно со Светланой Дали и Грейс Ло, а также Стивеном Деутерсом и Стивеном Малитом. Производство стартует в конце 2026 года.

«100% снимут круче, чем у Бортко»: Джонни Депп сыграет главную роль в новом «Мастере и Маргарите» — и это уже точно будет комедия

По официальному синопсису от Variety, фильм перенесёт зрителей в два временных пласта:

«В Москву 1930‑х, где дьявол возвращается со своим говорящим котом, чтобы навести хаос среди порочных горожан, и в Иерусалим времён Понтия Пилата».

Далее в описании подчёркивается, что «Мастер и Маргарита» — это «фантасмагорическая, сатирическая история о любви, свободе творчества и вечной борьбе добра со злом».

Особое внимание также уделят третьей сюжетной линии — истории «писателя, оказавшегося в тяжёлом положении, и его возлюбленной Маргариты, готовой на всё, чтобы спасти его от тоталитарной системы». Но и это еще не все!

«100% снимут круче, чем у Бортко»: Джонни Депп сыграет главную роль в новом «Мастере и Маргарите» — и это уже точно будет комедия

Создатели характеризуют будущий фильм как «тёмную комедию (darkly comic) с неиссякаемой энергией, философской глубиной и духом духовного сопротивления» — историю, которая остаётся актуальной и сегодня, и неудивительно, что в Сети уже вовсю спорят, какой получится фильм.

«Уже из-за одного только Деппа 100% будет круче, чем у Бортко и Локшина», «Кого сыграет Депп неизвестно, но почему-то кажется, что Воланда», «Вот он. Наш Мастер!» — обсуждают новость Telegram-блогеры и их подписчики.

Ваши ставки?

Ранее мы писали: «Пошлый кафешантан»: весь мир в 2025-м обсуждал «Материалистку», но в СССР такой же фильм сняли 70 лет назад – он круче по всем статьям

Фото: Кадр из фильма «Мастер и Маргарита» (2024), «Пираты Карибского моря» (2003), сериала «Мастер и Маргарита»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Джек Воробей? Ня-кавай, Джек Воробей! Джонни Депп должен появиться в «Ван-Пис», и в аниме его уже «затизерили» (фото) Джек Воробей? Ня-кавай, Джек Воробей! Джонни Депп должен появиться в «Ван-Пис», и в аниме его уже «затизерили» (фото) Читать дальше 10 декабря 2025
«Не гожусь для этого»: мечта всей жизни Фрейндлих напрямую связана с «Мастером и Маргаритой» – исполнить ее актриса так и не успела «Не гожусь для этого»: мечта всей жизни Фрейндлих напрямую связана с «Мастером и Маргаритой» – исполнить ее актриса так и не успела Читать дальше 8 декабря 2025
«Это дико»: как Хоакин Феникс сбросил 24 килограмма всего за 3–4 месяца — диету «Джокера» держат в секрете, но кое-что все-таки известно «Это дико»: как Хоакин Феникс сбросил 24 килограмма всего за 3–4 месяца — диету «Джокера» держат в секрете, но кое-что все-таки известно Читать дальше 10 декабря 2025
«Смотрели семьей. Три поколения. Всем понравилось»: в рейтинге фильмов 2025 года балом правят мультики, но эта драма с Питтом выделяется на их фоне «Смотрели семьей. Три поколения. Всем понравилось»: в рейтинге фильмов 2025 года балом правят мультики, но эта драма с Питтом выделяется на их фоне Читать дальше 10 декабря 2025
Следующая остановка — «Оскар»: трехчасовой боевик стал фаворитом «Золотого глобуса» — 9 номинаций и ни одного шанса у конкурентов Следующая остановка — «Оскар»: трехчасовой боевик стал фаворитом «Золотого глобуса» — 9 номинаций и ни одного шанса у конкурентов Читать дальше 9 декабря 2025
Как дети малые: Спилберг не снимет Аффлека в своих фильмах ни за какие деньги – причина очень смешная (и немного кринжовая) Как дети малые: Спилберг не снимет Аффлека в своих фильмах ни за какие деньги – причина очень смешная (и немного кринжовая) Читать дальше 9 декабря 2025
«Пошлый кафешантан»: весь мир в 2025-м обсуждал «Материалистку», но в СССР такой же фильм сняли 70 лет назад – он круче по всем статьям «Пошлый кафешантан»: весь мир в 2025-м обсуждал «Материалистку», но в СССР такой же фильм сняли 70 лет назад – он круче по всем статьям Читать дальше 9 декабря 2025
Такого скандала, как с «Русалочкой», Disney больше не допустит: вот кого студия рассматривает на роль Рапунцель — и одно имя звучит чаще остальных Такого скандала, как с «Русалочкой», Disney больше не допустит: вот кого студия рассматривает на роль Рапунцель — и одно имя звучит чаще остальных Читать дальше 9 декабря 2025
Джулианна Мур, Джон Сноу и Бодров: это фэнтези выглядит как «Игра престолов» при температуре 38°С, и рейтинг — позорнее не придумаешь Джулианна Мур, Джон Сноу и Бодров: это фэнтези выглядит как «Игра престолов» при температуре 38°С, и рейтинг — позорнее не придумаешь Читать дальше 8 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше