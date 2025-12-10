«100% снимут круче, чем у Бортко»: Джонни Депп сыграет главную роль в новом «Мастере и Маргарите» — и это уже точно будет комедия

Кажется, у нас новость из разряда «Чего?!». Спустя почти два года после премьеры «Мастера и Маргариты» Михаила Локшина зрители всё ещё спорят: смог ли этот фильм переплюнуть легендарную экранизацию Владимира Бортко? Но теперь эти дискуссии выйдут на международный уровень.

А все потому, что главную роль в первой англоязычной экранизации «Мастера и Маргариты» сыграет Джонни Депп.

Актёр не только исполнит одну из центральных ролей, но и выступит продюсером проекта — совместно со Светланой Дали и Грейс Ло, а также Стивеном Деутерсом и Стивеном Малитом. Производство стартует в конце 2026 года.

По официальному синопсису от Variety, фильм перенесёт зрителей в два временных пласта:

«В Москву 1930‑х, где дьявол возвращается со своим говорящим котом, чтобы навести хаос среди порочных горожан, и в Иерусалим времён Понтия Пилата».

Далее в описании подчёркивается, что «Мастер и Маргарита» — это «фантасмагорическая, сатирическая история о любви, свободе творчества и вечной борьбе добра со злом».

Особое внимание также уделят третьей сюжетной линии — истории «писателя, оказавшегося в тяжёлом положении, и его возлюбленной Маргариты, готовой на всё, чтобы спасти его от тоталитарной системы». Но и это еще не все!

Создатели характеризуют будущий фильм как «тёмную комедию (darkly comic) с неиссякаемой энергией, философской глубиной и духом духовного сопротивления» — историю, которая остаётся актуальной и сегодня, и неудивительно, что в Сети уже вовсю спорят, какой получится фильм.

«Уже из-за одного только Деппа 100% будет круче, чем у Бортко и Локшина», «Кого сыграет Депп неизвестно, но почему-то кажется, что Воланда», «Вот он. Наш Мастер!» — обсуждают новость Telegram-блогеры и их подписчики.

Ваши ставки?

