100% от критиков на Rotten Tomatoes — не панацея: зрителей лишили третьего сезона «Черепашек-ниндзя»

13 ноября 2025 13:59
Действительно неожиданные и неприятные новости.

Paramount официально закрыла «Черепашки-ниндзя: Истории» — один из самых тепло принятых мультсериалов франшизы за последние годы. Шоу, у которого 100% свежести от критиков на RT, казалось бы, обязано было получить зеленый свет. Но вместо третьего сезона зрителей ждет финал — и он выйдет уже в декабре.

«Истории» были спин-оффом «Погрома мутантов» и продолжали сюжет через два месяца после событий фильма: Лео, Раф, Донни и Майки впервые оставались сами по себе, сталкивались с новым злодеем Бишопом, переживали одиночество и учились быть героями без поддержки семьи.

Структура сезона была необычной: отдельные сюжетные арки показывали переживания черепах через призму их собственного восприятия. Красивый творческий успех не спас сериал.

Что же случилось?

Paramount рубанула проект после слияния со Skydance, и теперь компания перестраивает стратегию под нового главу — Дэвида Эллисона. В приоритете оставили только железобетонных гигантов Nickelodeon: «Губку Боба» и «Щенячий патруль». «Черепашки» тоже остаются важной частью студии, но место в очереди — уже не первое.

Причина может быть банальной — просмотры ниже ожиданий или желание студии расчистить поле под новые форматы. Сейчас Paramount активно изучает варианты лицензирования, а это прямой намек на очередную перезагрузку. Более того, сиквел «Погрома мутантов» может стать последним проектом этой вселенной перед полной сменой курса.

Параллельно в разработке находится крупный проект — адаптация «Последнего ронина» с живыми актерами. И если его запустят, он станет ключевой точкой новой эры TMNT.

Так что «Черепашки» — не жертва качества, а жертва корпоративных перестановок. Мультсериал с фантастическими отзывами, канонической поддержкой Сета Рогена и идеальной критикой закрывается, когда мог бы спокойно жить еще пару сезонов.

Фото: Кадры из сериала «Черепашки-ниндзя: Истории»
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
