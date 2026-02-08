$100 млн за сезон: «предка» «Игры престолов» НВО выпустил еще в нулевые – зритель к такому эпику оказался не готов

Даже Манс Налетчик в главной роли от закрытия проект не спас.

В середине нулевых HBO рискнул так, как еще не рисковал. Исторический сериал «Рим» задумывался как престижное, масштабное высказывание про власть, насилие и конец республики – без фэнтези, но с тем же размахом, который позже сделает «Игру престолов» мировым хитом. Только вот этому проекту повезло гораздо меньше.

«Рим» выходил с 2005 по 2007 год и был совместным проектом HBO и BBC. Снимали его в Италии, на студии Cinecittà, отстраивая целые кварталы древнего города.

Бюджет первого сезона доходил примерно до 100 миллионов долларов – по тем временам сумма почти вызывающая. Для кабельного канала это была ставка ва-банк.

Парадокс в том, что с качеством у сериала проблем не было вовсе. Критики хвалили сценарий, актеров и визуальный размах, а из наград у «Рима» набралось сразу несколько «Эмми». Но экономика оказалась беспощаднее.

BBC вышла из финансирования, а для HBO шоу стало слишком дорогим удовольствием.

Создатели позже признавались, что «Рим» делали без четкого плана на годы вперед – историю фактически писали на ходу.

То, чему «Игра престолов» потом научилась на книжном фундаменте, здесь приходилось выстраивать интуитивно. В итоге третий и четвертый сезоны просто «ужали» в финал второго.

Сегодня «Рим» часто называют сериалом, который опередил свое время. Он стал черновиком будущих хитов HBO – и одновременно напоминанием, что даже великая идея может не пережить собственный бюджет.