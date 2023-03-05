«100 килограммов счастья»: как пышная Крачковская сводила мужчин с ума

Вокруг актрисы всегда было много мужчин.

«Знойная женщина, мечта поэта», — эти слова великого комбинатора о мадам Грицацуевой вполне применимы и к Наталье Крачковской. Блистательная актриса могла сделать эффектной даже эпизодическую роль, будь то продавщица пирожков в «Двух капитанах» или певица в ленте «Место встречи изменить нельзя».

Пышные формы никогда не мешали ей жить, принимать восторженные комплименты от ухажеров и творить. «100 килограммов счастья» — так Крачковскую называл один из поклонников и отговаривал худеть.

А она выбрала одного — звукооператора Владимира Крачковского — и прожила с ним до самой его смерти. Познакомились они в коридорах «Мосфильма», где актриса пыталась получить работу. Окончить ВГИК она не смогла: будучи студенткой, попала в ДТП, начались проблемы со зрением, врачи запретили ей учиться.

Это не помешало Наталье впоследствии стать самой узнаваемой «актрисой больших форм» (так иронично она себя называла) в отечественном кино. За 50 лет актриса снялась в 90 фильмах, среди которых «Иван Васильевич меняет профессию» и «Не может быть!».