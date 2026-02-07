10 топовых мультфильмов с высочайшими оценками на IMDb: рейтингов ниже 8.1 в списке нет

Мультфильмы часто воспринимают как развлечение исключительно для детей, но это далеко не так. Порой именно в анимации поднимаются самые сложные и взрослые темы: память и забвение, одиночество и надежда, вина и прощение.

Чтобы найти настоящие жемчужины, стоит обратиться к оценкам мирового сообщества. Платформа IMDb, где рейтинги формируют миллионы зрителей, помогает выделить те анимационные фильмы, которые уже вошли в историю кинематографа. Их любят, пересматривают и цитируют по всему миру.

Разумеется, любые топы со временем меняются – появляются новые шедевры, а вкусы аудитории эволюционируют. Однако картины в этой подборке уже много лет практически неизменно занимают верхние строчки всевозможных рейтингов. Они прошли проверку временем и несколькими поколениями зрителей.

Вот 10 таких мультфильмов – одних из самых высокооценённых на IMDb. Это целые миры с продуманными сюжетами и персонажами, которые остаются с вами навсегда после просмотра.