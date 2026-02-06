10 старых комедий из СССР, которые по-прежнему смешнее всего, что снимают сегодня

Бывает, смотришь новую комедию, вроде и посмеялся, а через пару дней и не вспомнить, над чем. А вот многие шутки из старых советских фильмов живут с нами десятилетиями.

Секрет, наверное, в том, что юмор в тех фильмах был про людей, а не про злободневные тренды. Они высмеивали вечное: бюрократию, чванство, наивность, но делали это с такой теплотой и любовью к своим героям, что смеяться хочется вместе с ними, а не над ними.

Именно поэтому советские комедии и не стареют. Их можно пересматривать бесконечно, и каждый раз находить новую деталь или шутку, которую раньше пропустил.

Мы составили для вас как раз такую подборку – десять старых комедий, которые до сих пор не утратили актуальности. Если вам кажется, что сегодня снимают не то, просто включайте что-то из списка.

Возможно, вы удивитесь, как хорошо знакомые с детства сцены могут снова рассмешить вас до слёз.