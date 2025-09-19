10+ спойлеров по «Мстители: Судный день» слили в Сеть: Алая Ведьма с мутантами, а Локи в центре истории

И это в Disney еще не всех актеров анонсировали.

Marvel опять подлили масла в огонь: Алекс Перез слил новую порцию слухов о «Мстителях: Судный день», и если хотя бы половина из этого окажется правдой, фанатов ждёт самый сумасшедший кроссовер за всю историю франшизы. Внутри всё — от старых любимцев до свежих идей, которые Marvel Studios явно держали под замком.

Главные спойлеры

В проекте уже начались секретные съёмки и пересъемки. Не секрет, что работа над комикс-картинами сложна для актеров, зачастую они снимаются у экрана одни и даже не знают, с кем будут говорить. Студия просчитывает десятки вариантов, а после выбирает самые лучшие комбинации героев.

В Австралии в кадр уже попадали актёры, которых студия пока даже не объявляла. Среди самых громких намёков — возможное возвращение Тоби Магуайра в роли Человека-Паука. Логика проста: Доктор Стрэндж серьезно нарушил работу мультивселенной в третьем сольнике Человека-Паука, потому у Доктора Дума есть повод злиться на них обеих. Роль Магуайра, если верить утечкам, будет ближе к «Войне бесконечности»: не лидер, но важная фигура в эпицентре заварухи.

Команды мечты

Marvel явно ставят на необычные тим-апы. Поговаривают о дуэте Существа и Красного Стража — звучит как минимум неожиданно, но для зрителя именно такие комбинации всегда оказываются лакомым куском.

На передний план выведут и Локи: годы изучения квантовой физики в сольном сериале, экспериментов и игры с OB наконец-то сделают его не просто трикстером, а одним из главных героев истории. Идея в том, что он станет ключевой фигурой в объяснении всего бардака с мультивселенной.

Дум не просто зло без мотивации

Злодейская линия тоже обещает быть мощной. В центре внимания — Доктор Дум, и тут Marvel идут по проверенной формуле братьев Руссо: антагонист с железной мотивацией. Его гениальность подпитана изучением мультивселенной, он мастер манипуляций и вдобавок владеет магией.

Назвать его злодеем сложно, в своем мире он был героем, но после смерти близких решил бороться с бесконечными вторжениями и гибелью целых реальностей, решивший остановить это любой ценой. Судя по всему, Дум захватит вселенную Людей Икс и заставит их истреблять опасные миры, гарантируя сохранение их собственного.

Кто еще попадет в ленту

В списке участников засветился и Стив Роджерс — да, слухи упорно говорят о его причастности к вторжению. Более того, у инсайдеров есть намёки, что Капитан Америка может остаться в MCU даже после «Секретных войн».

Светлым пятном истории окажется Шан-Чи: для него это будет первый опыт в такой безумной сборной, поэтому персонажу отводят роль комическую.

Мать возвращается

Самый интригующий слух касается Алой Ведьмы. В «Судном дне» могут показать её альтернативный вариант из вселенной Людей Икс, где Магнето правит Геношей. То есть фактически «королевская семья»: Эрик, Ванда, Пьетро и Полярис.

И хотя раньше эту идею откладывали как лишнюю деталь к основному сюжету, продюсеры всё равно не отпускают мысль раскрыть динамику отношений отца и дочери.

В итоге складывается картина хаотичного, но чертовски вкусного проекта. Здесь и мультивселенские игры, и культовые камбэки, и новые союзы, которых фанаты Marvel даже не ждали. Если хотя бы треть этих инсайдов подтвердится — «Судный день» имеет все шансы стать не просто ещё одним фильмом про супергероев, а настоящим претендентом на два миллиарда в прокате.

