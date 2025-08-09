«10 Солженицыных из 10»: Устюгов мечтал снять свой «Штрафбат», но зрители оценили военный фильм на 2,2

Считали, что нужно показать ветеранам и заставить режиссера объясниться перед ними.

Александр Устюгов мог бы остаться в памяти зрителей как отличный актер из «Ментовских войн». Но в 2012 году он решил поиграть в режиссёра — и родил «Служу Советскому Союзу!», который историки, ветераны и простые зрители единогласно отправили в мусорную корзину.

Когда ложь выдают за подвиг

По роману Леонида Менакера «Обед с дьяволом» в фильме зеки ГУЛАГа якобы героически бьют немецкий десант. Проблема в том, что таких случаев история не знает.

Профессор СПбГУ Михаил Ходяков прямо сказал: «Я не слышал, чтобы в истории Великой Отечественной войны были случаи, когда заключённые организовывали вооружённые отряды для защиты своего лагеря».

Но создатели решили: плевать на факты, главное — устроить зрителю дешевый цирк.

Герои как издёвка над ветеранами

Берия — картонный маньяк, отправляющий певицу в лагерь за отказ провести с ним ночь. Муж героини — в тюрьме за опечатку в фамилии Сталина. Чекисты — поголовно трусы и насильники, немцы — комичные идиоты.

Аверин пытается что-то из себя выжать, но на общем фоне выглядит отвратительно.

«Я думаю надо такие фильмы в месте с создателями показывать ветеранам на 9 Мая. Если они это увидят, придут в неописуемое состояние, дай бог найдутся силы у стариков разобраться с ними», — пишет один из рецензентов.

Сюжет уровня «дешевого трещ-фильма»

Напишем кратко, на большее нас не хватит, судя по описания лента должна была стать ответом сверхпопулярному на тот момент «Штрафбату».

Немцы высаживаются, охрана лагеря тотчас сбегает. Зеки берут оружие и легко громят войска СС. Параллельно в бараках вспыхивает романтическая страсть, потому что, видимо, даже в аду лагеря сценаристам хотелось «любовной линии».

«Просто извращенные звери, никакого просвета. Трусы. Насильники», «10 Солженицыных из 10».

Плевок в лицо

Когда фильм решили показать по ТВ в День памяти и скорби, возмущение было таким, что даже Владимир Мединский встал в позу и публично выступил против. Но телеканал не отступил. Результат — лавина хейта и репутация «русофобской агитки» вместо военной драмы.

Зрительский приговор

Оценка 2,2 на «Кинопоиске» — это не цифра, а приговор и пятно на репутации Устюгова. Он, определенно, хороший актёр, но этот фильм — наглядный пример того, что бывает, когда талантливый артист решает снимать сам и раскрывает свою позицию перед людьми.

