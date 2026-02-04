Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Статьи Не уступают американским: 10 лучших российских детективных сериалов за последние 5 лет

Не уступают американским: 10 лучших российских детективных сериалов за последние 5 лет

4 февраля 2026 22:33
Кадры из сериалов «Подкидыш», «Казанова»

У каждого оценка не ниже 7.9.

Американский детектив давно стал синонимом качества, но и этот жанр не застрахован от шаблонов. И пока западные проекты порой топчутся на месте, российское кино совершило тихую революцию.

От прежней эпохи однотипных сериалов остались лишь воспоминания. Критики и зрители, избалованные «Улицами разбитых фонарей», наконец получили то, чего ждали – свежие идеи и смелые форматы.

Пожалуй, толчком для перемен стал «Метод». Этот мрачный сериал с Константином Хабенским доказал, что отечественные авторы могут создавать сложные психологические триллеры, не уступающие мировым эталонам.

Сегодня российский детектив – это не просто «расследования». Это и эксперименты вроде «Вампиров средней полосы», и основанные на реальных делах драмы, такие как «Фишер». Они формируют новый, уверенный голос нашего сериального кино.

Если не знали, чего бы такого интересного глянуть в ближайшее время, вот подборка из 10 отечественных детективов. Проверено: они ничуть не уступают зарубежным.

Фото: Кадры из сериалов «Подкидыш», «Казанова»
Ольга Назарова
Ольга Назарова
