10 очков Гриффиндору: тест на знание мемов по «Гарри Поттеру» на 5 из 5 пройдут только миллениалы

Забудьте про скучные тесты. Это — проверка на то, кто вы по духу: ностальгирующий миллениал, который знает все цитаты и мемы из Поттерианы, или зумер, который путает Добби с Клювокрылом.

Мемы по «Гарри Поттеру» — это не просто шутки, это культурный код. Тут и про вечное подсуживание гриффиндорцам, погони на стареньком авто и прочие моменты, которые запали нам в душу.

Эти фразы пережили эпоху пабликов, форумов и GIF-анимаций, и если вы хоть раз видели фанатские арты с надписью “Авада, мать её, Кедавра” — значит, вы свой.

Пять вопросов. Пять мемов. Только старый добрый интернет и немного ностальгии по тем временам, когда «Хогвартс» ещё был мечтой, а не рассадником фандома, в котором за каждую ошибку в фактах на вас готовы наложить заклятие Круцио.

