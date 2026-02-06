10 мини-сериалов, которые можно посмотреть за 1 день (у каждого – редчайшая 100% оценка)

Кому-то не понравился актёр, кому-то – финал, а кто-то просто встал не с той ноги. Но есть сериалы, которые умудрились понравиться буквально всем – у них 100% положительных отзывов на Rotten Tomatoes. Это как получить пятёрку от каждого учителя в школе, включая физрука. Мы собрали 10 таких мини-сериалов, и самое приятное – каждый из них можно осилить за один свободный день.

Что объединяет все эти сериалы? Во-первых, краткость: никаких растянутых на 8 сезонов историй, где к финалу уже забываешь, с чего всё началось. Тут 4–6 серий – и точка. Во-вторых, качество: когда у создателей мало времени, каждая сцена на вес золота, поэтому воды в таких проектах почти нет.

Кстати, не удивляйтесь, если некоторые названия вам незнакомы – идеальный рейтинг чаще получают не громкие блокбастеры, а тихие, но мастерски сделанные истории. Иногда лучшее прячется там, где меньше всего рекламы. Может, пора это исправить?