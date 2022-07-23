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Киноафиша Статьи 10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне

10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне

23 июля 2022 13:27
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне

Король эстрады зарабатывает миллионы рекламными интеграциями.

Филипп Киркоров известен своей любовью ко всему шикарному и дорогому. Король поп-сцены никогда не отказывает себе в удовольствии купить очередную брендовую вещь или порадовать своих детей недешевой игрушкой. Вот только на эти игрушки дети Киркорова уже зарабатывают сами.

Стало известно, что Филипп Бедросович зарабатывает миллионы на рекламных интеграциях в соцсетях. За один ролик с участием звезды придется отстегнуть от трех до пяти миллионов рублей. Не стесняется артист привлекать к рекламам и 9-летнего сына Мартина. Одно видео с распаковкой товаров будет стоить рекламодателю около пяти миллионов рублей, — сообщает Телеграм-канал «Звездач». Музыкальный продюсер Дмитрий Ашуров в интервью PopcornNews заявил, что эти суммы для Киркорова совсем не большие. «Он — лидер мнения. К нему прислушиваются, его репостят. Учитывая сумму, я бы сказал, что он может дороже брать. Порядка восьми-десяти миллионов за ряд рекламных интеграций», — считает продюсер.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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