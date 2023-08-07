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Киноафиша Статьи 10 лет в статусе невесты: Билан вывел из тени особенную женщину

10 лет в статусе невесты: Билан вывел из тени особенную женщину

7 августа 2023 17:30
10 лет в статусе невесты: Билан вывел из тени особенную женщину

Певец давно не одинок.

Дима Билан разменял пятый десяток, но до сих пор остается завидным холостяком российского шоу-бизнеса. Впрочем, это вовсе не означает, что музыкант, за которым бегают толпы поклонниц, так и не наладил личную жизнь.

Говорить о делах амурных певец не любит, но тем не менее скрывать свою возлюбленную не стал. Интернет-пользователи обсуждают новость о том, что Билан отправился в отпуск вместе с женщиной, которая вот уже 10 лет находится в статусе его невесты.

В Сеть попала фотография, на которой победитель «Евровидения-2008» запечатлен вместе с очаровательной блондинкой Оксаной Труновой. Любопытно, что многие поклонники артиста видели эту эффектную стройную красавицу и раньше. Пару не раз замечали в кафе и в ночных клубах.

Комментировать свои отношения Билан и Трунова не спешат. Но это не мешает фанатам исполнителя верить и ждать, что возлюбленные вот-вот узаконят свои отношения и сыграют пышную свадьбу.

10 лет в статусе невесты: Билан вывел из тени особенную женщину
Фото: Legion-Media, Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/Globallookpress.com, соцсети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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