10 лет назад красотой этой модели восхищалась вся Россия: теперь звезда вызывает сочувствие

Когда-то Алена Шишкова была красива, как картинка. Она строила успешную карьеру модели, крутила роман с Тимати, но затем что-то пошло не так.

Поклонники давно подозревали неладное. Знаменитость все реже появлялась в социальных сетях, а ее фото и видео вызывали шок у публики. Та, чьим очарованием прежде восхищалась вся Россия, таяла на глазах, пугая народ своей внешностью.

Бывшая возлюбленная рэпера долго открещивалась от проблем со здоровьем. Но недавно Шишкова раскрыла правду. Она призналась, что восемь лет боролась с булимией и анорексией.

Когда блогер обратилась в Центр изучения расстройств пищевого поведения, то при росте 176 см весила 45 кг. По словам Алены, врачам удалось «перезапустить ее организм». В течение двух с половиной месяцев звезда находилась на парентеральном питании, занималась с диетологом и психологом. В результате ей удалось набрать 15 килограммов.