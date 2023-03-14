10 лет назад ее знал весь мир: посмотрите, что стало с моделью, у которой «болезнь Майкла Джексона»

Винни Харлоу прославилась несколько лет назад благодаря своей необычной внешности. Страдающая витилиго знаменитость смогла превратить свою особенность в сильную сторону и прославилась на весь мир.

Так, с середины 2010-х знаменитость активно покоряет шоу-бизнес. Она приняла участие в десятке рекламных кампаний, стала одной из женщин-знаменитостей, которых Бейонсе пригласила сняться для своего видео-альбома Lemonade, а также запустила собственный блог, в котором рассказывает о жизни с витилиго, который еще называют «болезнью Майкла Джексона».

Знаменитость можно встретить не только в рекламных кампаниях брендов, известных во всем мире, но и на светских мероприятиях. Например, она стала гостьей прошедшего накануне «Оскара», где взбудоражила всех присутствующих своим ярким образом. Для церемонии она выбрала ярко-желтое платье, подчеркивающее фигуру, что произвело фурор в ее социальных сетях.