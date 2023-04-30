10 лет было не слышно и не видно: как сложилась жизнь вдовы Владислава Галкина

Дарья Михайлова стала последней женой Владислава Галкина. После смерти артиста она столкнулась со множеством обвинений в свой адрес. Часть его поклонников была уверена, что именно ее безразличие приблизило уход знаменитости. И в ответ на многочисленные нападки актриса решила не объясняться с публикой, а уйти в тень.

В течение нескольких лет Дарья пыталась справиться с потерей мужа и восстановить свою жизнь. Постепенно она вернулась на большие экраны, начала преподавательскую деятельность и даже выпустила короткометражный фильм «Полина».

Михайлова не скрывает, что ей нравится роль свободного художника. Она постоянно экспериментирует со своим творчеством и не отказывается от смелых и амбициозных проектов. Например, в ближайшее время зрители смогут увидеть ее игру в сериалах «Нинель» и «Ча-ча-ча».

О личной жизни звезда экрана старается не распространяться. Она до сих пор не любит вопросы о Владиславе Галкине и не признается, смогла ли встретить нового избранника после смерти мужа.