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Киноафиша Статьи 10 кухонь, 1000+ поваров и 0 холодильников: «Великолепный век» не рассказал, как в Топкапы хранили продукты — былая целая система

10 кухонь, 1000+ поваров и 0 холодильников: «Великолепный век» не рассказал, как в Топкапы хранили продукты — былая целая система

19 июля 2025 18:07
10 кухонь, 1000+ поваров и 0 холодильников: «Великолепный век» не рассказал, как в Топкапы хранили продукты — былая целая система

Во дворце готовили каждый день, но куда девали остатки еды и как не травили султана?

В сериале «Великолепный век» показали роскошные пиры и изысканные блюда османского двора, но не рассказали о главном: как в то время хранили продукты без холодильников? А ведь кухня дворца Топкапы была настоящим гастрономическим комбинатом — с сотнями поваров и хитроумными технологиями.

Предлагаем взглянуть, как же все было устроено на самом деле.

Кухня-гигант: 10 зданий и 1300 поваров

В период расцвета империи кухонный комплекс Топкапы напоминал небольшой город. Здесь работало больше тысячи поваров, которые ежедневно готовили еду для 5-10 тысяч человек: султана, его гарема, янычар и придворных.

Продуктов расходовали колоссальное количество — только на десерты уходило 14 тонн миндаля в год.

Каждое из 10 куполообразных зданий имело свою специализацию: в одном готовили супы, в другом — плов, в третьем — сладости. А чтобы султан не стал жертвой отравления, блюда проверяли серебряными ложками (считалось, что они чернеют от яда) и дегустировали специальные слуги.

10 кухонь, 1000+ поваров и 0 холодильников: «Великолепный век» не рассказал, как в Топкапы хранили продукты — былая целая система

Ледяные ямы: древний аналог холодильника

Главной заменой холодильнику были подземные хранилища — их называли «ледяными ямами». Зимой в них закладывали лед и снег, привезенный с гор Улудаг (в 100 км от Стамбула). Чтобы холод сохранялся до лета, лед перекладывали соломой и опилками.

В XVIII веке во дворце работало 16 таких ям глубиной до 15 метров. В них хранили мясо, рыбу, молочные продукты и даже делали щербет со льдом — любимый прохладительный напиток султана.

Благодаря этой системе османская кухня могла баловать двор свежими блюдами круглый год, несмотря на отсутствие современных технологий.

Так что в следующий раз, при просмотре «Великолепного века», можно представить: где-то за кадром повара бегали к этим «холодильникам» за льдом для султанского десерта.

10 кухонь, 1000+ поваров и 0 холодильников: «Великолепный век» не рассказал, как в Топкапы хранили продукты — былая целая система

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Фото: Кадр из сериала «Великолепный век»
Ольга Назарова
Ольга Назарова
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