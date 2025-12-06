10 фильмов, ставших эталоном 2025-го года: еще не вышедший «Аватар-3» со скромными 7.2 – чемпион, но у №4 и 7 рейтинги куда выше

Каждый год Американский институт киноискусства (AFI) подводит итоги, составляя список из десяти главных фильмов. Это не просто рейтинг кассовых сборов, а вердикт сообщества профессионалов – режиссеров, критиков, продюсеров, определяющих тренды и признающих художественные достижения.
Список AFI-2025 стал зеркалом, в котором отразились ключевые тенденции года: безоговорочное лидерство грандиозных франшиз, триумфальное возвращение культовых режиссеров и неожиданное признание проектов, сочетающих массовость с авторским стилем.
Кто оказался в топ-3
Первые три строчки списка демонстрируют парадоксальное и захватывающее разнообразие современного кино:
№1 – «Аватар: Пламя и Пепел» Джеймса Кэмерона
Возглавляет рейтинг закономерно и в то же время «неожиданно», как отмечают некоторые обозреватели. Закономерно – потому что каждый проект Кэмерона становится технологическим и культурным событием. Неожиданно — потому что третий фильм саги сумел сильнее первых двух частей удивить даже видавших виды членов AFI.
№2 – «Бугония» Йоргоса Лантимоса
Эта картина – главная интрига и тёмная лошадка списка. Лишенная громкого имени франшизы, картина оказалась вполне неплохим миксом комедии, драмы и фантастики. И заслуженно получила свои уверенные 7.5 на IMDb.
№3 – «Франкенштейн» Гильермо дель Торо
Ожидаемый и горячо приветствуемый триумф мастера. Дель Торо перенес свой фирменный готический романтизм на материал Мэри Шелли – и признание AFI подчёркивает, что проект стал эталонным сочетанием режиссёрской идеи, безупречного визуального стиля и сильной актёрской работы, задав высокую планку для всего года.
Как выглядит топ-10
Ниже представлена таблица с полным перечнем картин, удостоенных чести попасть в ежегодный список Американского института киноискусства.
|№
|Название фильма
|Рейтинг IMDb
|1
|Аватар: Пламя и Пепел
|7.2
|2
|Бугония
|7.5
|3
|Франкенштейн
|7.5
|4
|Гамнет
|8.1
|5
|Джей Келли
|6.6
|6
|Марти Великолепный
|7.7
|7
|Битва за битвой
|7.9
|8
|Грешники
|7.6
|9
|Сны поездов
|7.5
|10
|Злая: Часть 2
|7.0
