10 фильмов, ставших эталоном 2025-го года: еще не вышедший «Аватар-3» со скромными 7.2 – чемпион, но у №4 и 7 рейтинги куда выше

Каждый год Американский институт киноискусства (AFI) подводит итоги, составляя список из десяти главных фильмов. Это не просто рейтинг кассовых сборов, а вердикт сообщества профессионалов – режиссеров, критиков, продюсеров, определяющих тренды и признающих художественные достижения.

Список AFI-2025 стал зеркалом, в котором отразились ключевые тенденции года: безоговорочное лидерство грандиозных франшиз, триумфальное возвращение культовых режиссеров и неожиданное признание проектов, сочетающих массовость с авторским стилем.

Кто оказался в топ-3

Первые три строчки списка демонстрируют парадоксальное и захватывающее разнообразие современного кино:

№1 – «Аватар: Пламя и Пепел» Джеймса Кэмерона

Возглавляет рейтинг закономерно и в то же время «неожиданно», как отмечают некоторые обозреватели. Закономерно – потому что каждый проект Кэмерона становится технологическим и культурным событием. Неожиданно — потому что третий фильм саги сумел сильнее первых двух частей удивить даже видавших виды членов AFI.

№2 – «Бугония» Йоргоса Лантимоса

Эта картина – главная интрига и тёмная лошадка списка. Лишенная громкого имени франшизы, картина оказалась вполне неплохим миксом комедии, драмы и фантастики. И заслуженно получила свои уверенные 7.5 на IMDb.

№3 – «Франкенштейн» Гильермо дель Торо

Ожидаемый и горячо приветствуемый триумф мастера. Дель Торо перенес свой фирменный готический романтизм на материал Мэри Шелли – и признание AFI подчёркивает, что проект стал эталонным сочетанием режиссёрской идеи, безупречного визуального стиля и сильной актёрской работы, задав высокую планку для всего года.

Как выглядит топ-10

Ниже представлена таблица с полным перечнем картин, удостоенных чести попасть в ежегодный список Американского института киноискусства.

№ Название фильма Рейтинг IMDb 1 Аватар: Пламя и Пепел 7.2 2 Бугония 7.5 3 Франкенштейн 7.5 4 Гамнет 8.1 5 Джей Келли 6.6 6 Марти Великолепный 7.7 7 Битва за битвой 7.9 8 Грешники 7.6 9 Сны поездов 7.5 10 Злая: Часть 2 7.0

Ранее мы писали: Испытание временем: из-за чего «Аватар 3» переносили 9 раз и почему 19 декабря 2025-го – окончательная дата