10 годных русских сериалов про маньяков: наконец-то научились снимать не хуже Голливуда

Долгое время считалось, что хорошие сериалы про маньяков снимают только в Америке. «Охотник за разумом», «Настоящий детектив», «Декстер» — все эти проекты стали классикой жанра. А что у нас? Дешёвые декорации, картонные злодеи и следователи, которые раскрывают дело за полсерии. Смотреть это было невозможно.

Но в последние годы ситуация изменилась. Российские стриминги начали вкладывать в производство серьёзные деньги. Появились талантливые сценаристы и режиссёры, которые выросли на качественном западном кино. И результат не заставил себя ждать — теперь у нас есть триллеры, за которые не стыдно.

Мы собрали десять отечественных сериалов про маньяков и серийных убийц, которые действительно стоит посмотреть. Некоторые основаны на реальных событиях, другие — полностью выдуманы. Но все они держат в напряжении до последней серии.