Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Король и Шут. Навсегда» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи 10 годных русских детективных сериалов: наконец-то научились снимать не хуже Голливуда

10 годных русских детективных сериалов: наконец-то научились снимать не хуже Голливуда

22 января 2026 15:48
10 годных русских детективных сериалов: наконец-то научились снимать не хуже Голливуда

Здесь есть и мрачные триллеры, и классические детективы, и истории с неожиданной развязкой. Каждый найдёт что-то на свой вкус.

Долгие годы российские детективы вызывали только усмешку. Картонные злодеи, нелепые диалоги, одинаковые сюжеты — всё это было так далеко от качественных западных сериалов, что сравнивать даже не хотелось. Многие просто переключались на зарубежный контент и забывали про отечественное кино.

Но в последние годы ситуация изменилась. Российские сценаристы и режиссёры наконец-то научились делать детективы, которые не стыдно смотреть. Крепкие сюжеты, живые персонажи, неожиданные повороты — всё как в лучших зарубежных проектах. А иногда даже лучше, потому что герои и обстановка нам ближе и понятнее.

Мы отобрали десять сериалов, которые доказывают: хорошее кино умеют снимать не только в Голливуде.

Фото: Legion-Media
Альбина Тагзиева
Альбина Тагзиева
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
2 комментария
Ретро-детектив на 7,8 балла стал находкой для фанатов «Мосгаза»: захватывающий, атмосферный и снят по реальным событиям Ретро-детектив на 7,8 балла стал находкой для фанатов «Мосгаза»: захватывающий, атмосферный и снят по реальным событиям Читать дальше 18 февраля 2026
Колесников мерз на Финском заливе до изнеможения: актеры «Первого отдела» прошли через ад — зато реализм на высоте Колесников мерз на Финском заливе до изнеможения: актеры «Первого отдела» прошли через ад — зато реализм на высоте Читать дальше 18 февраля 2026
Не разлей вода? Все было иначе: бурное прошлое Брагина и Шибанова тянет на целый сезон — но у приквела «Первого отдела» есть проблема Не разлей вода? Все было иначе: бурное прошлое Брагина и Шибанова тянет на целый сезон — но у приквела «Первого отдела» есть проблема Читать дальше 18 февраля 2026
Пока ждали новые серии «Первого отдела», фанаты подсели на этот детектив — 8 баллов за ту же атмосферу и харизматичного героя Пока ждали новые серии «Первого отдела», фанаты подсели на этот детектив — 8 баллов за ту же атмосферу и харизматичного героя Читать дальше 17 февраля 2026
Споры вокруг новых серий «Первого отдела» уже кипят: сериал рискует повторить главную ошибку 4-го сезона Споры вокруг новых серий «Первого отдела» уже кипят: сериал рискует повторить главную ошибку 4-го сезона Читать дальше 14 февраля 2026
«Уже невыносимо»: «Первый отдел 5» россияне смотрят на перемотке – детектив НТВ повторил главную ошибку «Невского» «Уже невыносимо»: «Первый отдел 5» россияне смотрят на перемотке – детектив НТВ повторил главную ошибку «Невского» Читать дальше 18 февраля 2026
«Без Брагина не обходилось ни одно дело, а теперь он никому не нужен»: зрители не верят в новый поворот сюжета в «Первом отделе 5» «Без Брагина не обходилось ни одно дело, а теперь он никому не нужен»: зрители не верят в новый поворот сюжета в «Первом отделе 5» Читать дальше 18 февраля 2026
Включила и не смогла уснуть: этот сериал со звездой «Фоллаута» надолго застревает в голове — выживание без романтики на 7,7 баллов Включила и не смогла уснуть: этот сериал со звездой «Фоллаута» надолго застревает в голове — выживание без романтики на 7,7 баллов Читать дальше 18 февраля 2026
Шибанов «беззаботно дрыхнет», пока друг в СИЗО: зрители не простили герою Жаркова эту сцену в «Первом отделе 5» Шибанов «беззаботно дрыхнет», пока друг в СИЗО: зрители не простили герою Жаркова эту сцену в «Первом отделе 5» Читать дальше 18 февраля 2026
Дождались «Первый отдел 5»? Вот вам еще и тест: покажет, кто вы из сериала – Брагин или Шибанов Дождались «Первый отдел 5»? Вот вам еще и тест: покажет, кто вы из сериала – Брагин или Шибанов Читать дальше 18 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше