10 годных русских детективных сериалов: наконец-то научились снимать не хуже Голливуда

Здесь есть и мрачные триллеры, и классические детективы, и истории с неожиданной развязкой. Каждый найдёт что-то на свой вкус.

Долгие годы российские детективы вызывали только усмешку. Картонные злодеи, нелепые диалоги, одинаковые сюжеты — всё это было так далеко от качественных западных сериалов, что сравнивать даже не хотелось. Многие просто переключались на зарубежный контент и забывали про отечественное кино.

Но в последние годы ситуация изменилась. Российские сценаристы и режиссёры наконец-то научились делать детективы, которые не стыдно смотреть. Крепкие сюжеты, живые персонажи, неожиданные повороты — всё как в лучших зарубежных проектах. А иногда даже лучше, потому что герои и обстановка нам ближе и понятнее.

Мы отобрали десять сериалов, которые доказывают: хорошее кино умеют снимать не только в Голливуде.