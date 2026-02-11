10 фильмов СССР о дипломатах россияне любят особенно: «Семнадцать мгновений весны» ожидаемо №1, а вот кто еще в топе

10 февраля отмечают свой профессиональный праздник дипломатические работники. Их труд, полный тонких переговоров и сложных решений, часто кажется чем-то далеким. Но кино смогло сделать его ближе и понятнее для всех.
Режиссеры давно снимают захватывающие истории о дипломатических баталиях, шпионаже и международных конфликтах. В этих фильмах за столом переговоров или в тылу врага решаются судьбы целых стран.
В канун профессионального праздника телеканал «Патриот» решил спросить у зрителей, какие же картины о дипломатах, послах и разведчиках им больше всего запомнились и полюбились.Оказалось, что лидером зрительских симпатий стал, конечно же, культовый мини-сериал «Семнадцать мгновений весны».
История разведчика Штирлица, который под прикрытием работает в самом сердце нацистской Германии, захватывала зрителей ещё во время первой телепремьеры. Интерес был настолько огромным, что люди даже звонили режиссеру Татьяне Лиозновой, чтобы узнать, что же будет дальше.
А какие ещё фильмы попали в народный топ? Вот как выглядит рейтинг, составленный по результатам опроса:
|Место
|Название фильма и год
|Процент голосов
|1
|«Семнадцать мгновений весны», 1973
|21%
|2
|«Щит и меч», 1968
|18%
|3
|«ТАСС уполномочен заявить…», 1984
|14%
|4
|«Адъютант его превосходительства», 1969
|11%
|5
|«Тегеран-43», 1980
|9%
|6
|«Вариант "Омега"»
|8%
|7
|«Посол Советского Союза», 1969
|7%
|8
|«Мертвый сезон», 1968
|6%
|9
|«Миссия в Кабуле», 1970
|4%
|10
|«Бой после победы», 1972
|2%