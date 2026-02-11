Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Красавица» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи 10 фильмов СССР о дипломатах россияне любят особенно: «Семнадцать мгновений весны» ожидаемо №1, а вот кто еще в топе

10 фильмов СССР о дипломатах россияне любят особенно: «Семнадцать мгновений весны» ожидаемо №1, а вот кто еще в топе

11 февраля 2026 13:46
10 фильмов СССР о дипломатах россияне любят особенно: «Семнадцать мгновений весны» ожидаемо №1, а вот кто еще в топе

Подборка ко Дню дипломатического работника.

10 февраля отмечают свой профессиональный праздник дипломатические работники. Их труд, полный тонких переговоров и сложных решений, часто кажется чем-то далеким. Но кино смогло сделать его ближе и понятнее для всех.

Режиссеры давно снимают захватывающие истории о дипломатических баталиях, шпионаже и международных конфликтах. В этих фильмах за столом переговоров или в тылу врага решаются судьбы целых стран.

В канун профессионального праздника телеканал «Патриот» решил спросить у зрителей, какие же картины о дипломатах, послах и разведчиках им больше всего запомнились и полюбились.Оказалось, что лидером зрительских симпатий стал, конечно же, культовый мини-сериал «Семнадцать мгновений весны».

История разведчика Штирлица, который под прикрытием работает в самом сердце нацистской Германии, захватывала зрителей ещё во время первой телепремьеры. Интерес был настолько огромным, что люди даже звонили режиссеру Татьяне Лиозновой, чтобы узнать, что же будет дальше.

А какие ещё фильмы попали в народный топ? Вот как выглядит рейтинг, составленный по результатам опроса:

Место Название фильма и год Процент голосов
1 «Семнадцать мгновений весны», 1973 21%
2 «Щит и меч», 1968 18%
3 «ТАСС уполномочен заявить…», 1984 14%
4 «Адъютант его превосходительства», 1969 11%
5 «Тегеран-43», 1980 9%
6 «Вариант "Омега"» 8%
7 «Посол Советского Союза», 1969 7%
8 «Мертвый сезон», 1968 6%
9 «Миссия в Кабуле», 1970 4%
10 «Бой после победы», 1972 2%
Фото: Кадры из фильмов «Семнадцать мгновений весны» (1973)
Ольга Назарова
Ольга Назарова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Россияне чаще всего пересматривают 5 мелодрам: «Москва слезам не верит» обогнала Голливуд – вот кто еще в топе Россияне чаще всего пересматривают 5 мелодрам: «Москва слезам не верит» обогнала Голливуд – вот кто еще в топе Читать дальше 14 февраля 2026
14 февраля обязательно посмотрю 3 фильма СССР про любовь: и вам советую – не зря у всех рейтинги 8.1+ 14 февраля обязательно посмотрю 3 фильма СССР про любовь: и вам советую – не зря у всех рейтинги 8.1+ Читать дальше 14 февраля 2026
Иностранцы «переврали» культовую комедию СССР своей афишей: только знатоки узнают этот фильм (тест для продвинутых) Иностранцы «переврали» культовую комедию СССР своей афишей: только знатоки узнают этот фильм (тест для продвинутых) Читать дальше 18 февраля 2026
Немец посмотрел «Семнадцать мгновений весны»: эмоций скрывать не стал – вот что думает про советскую классику Немец посмотрел «Семнадцать мгновений весны»: эмоций скрывать не стал – вот что думает про советскую классику Читать дальше 18 февраля 2026
Культовый танец Траволты и Турман Тарантино «подрезал» из легендарного советского Sci-Fi: «Не украл, но явно вдохновился» Культовый танец Траволты и Турман Тарантино «подрезал» из легендарного советского Sci-Fi: «Не украл, но явно вдохновился» Читать дальше 18 февраля 2026
Я посмотрела запоем эти 3 сериала: затянули с первой минуты – отличный вариант, чтобы разгрузиться вечером Я посмотрела запоем эти 3 сериала: затянули с первой минуты – отличный вариант, чтобы разгрузиться вечером Читать дальше 18 февраля 2026
«Муля, не нервируй»: этот тест по плечу лишь тем, кто смотрел кино на черно-белых телевизорах «Муля, не нервируй»: этот тест по плечу лишь тем, кто смотрел кино на черно-белых телевизорах Читать дальше 18 февраля 2026
Тест для тех, кто в СССР часто ходил в кинотеатр: вспомните 5 фильмов по фрагменту афиши (у зумеров нет шансов) Тест для тех, кто в СССР часто ходил в кинотеатр: вспомните 5 фильмов по фрагменту афиши (у зумеров нет шансов) Читать дальше 18 февраля 2026
Хорошо смеется тот, кто проходит тест на 5/5: вспомните советские комедии по последним кадрам Хорошо смеется тот, кто проходит тест на 5/5: вспомните советские комедии по последним кадрам Читать дальше 18 февраля 2026
Отрываю от сердца 3 любимых экранизации «Грозового перевала»: химия между героями такая, что искры летят Отрываю от сердца 3 любимых экранизации «Грозового перевала»: химия между героями такая, что искры летят Читать дальше 18 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше