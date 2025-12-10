10 фильмов на IMDb были самыми хайповыми в 2025-м: верится с трудом, но до оценки 8.0 не дотянул ни один

Год близится к концу, поэтому стриминги и агрегаторы один за другим подводят итоги. Наконец свой топ-10 опубликовал и кинопортал IMDb.

В рейтинге ожидаемо оказались крупные франшизы и долгожданные сиквелы, но есть и свежие проекты, которые смогли завоевать внимание. Лидером стал «Супермен» – перезапуск легендарной истории. Второе место занял триллер «Орудия», а на третьем расположились «Грешники».

Интересно, что в топ-10 вошли как масштабные блокбастеры, так и авторское кино. Это показывает, что зрители в новом году ищут разный контент: от фантастических миров до камерных психологических драм.

Вот как сложился итоговый результат:

Место Фильм Рейтинг IMDb 1 Супермен 7.1 2 Орудия 7.5 3 Грешники 7.6 4 Битва за битвой 7.9 5 Мир Юрского периода: Возрождение 5.9 6 Франкенштейн 7.5 7 Счастливчик Гилмор 2 6.1 8 Громовержцы* 7.1 9 Миссия невыполнима: Финальная расплата 7.2 10 F1 7.7

Так что еси вдруг за год упустили какие-то из новинок, сейчас самое время наверстать. А заодно советуем взглянуть: 230 млн человек ошибались? Этот боевик Netflix с плачевными 6.3 «банален и не интересен» – но все равно стал №2 в истории платформы.