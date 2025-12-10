10 фильмов на IMDb были самыми хайповыми в 2025-м: верится с трудом, но до оценки 8.0 не дотянул ни один

Год близится к концу, поэтому стриминги и агрегаторы один за другим подводят итоги. Наконец свой топ-10 опубликовал и кинопортал IMDb.
В рейтинге ожидаемо оказались крупные франшизы и долгожданные сиквелы, но есть и свежие проекты, которые смогли завоевать внимание. Лидером стал «Супермен» – перезапуск легендарной истории. Второе место занял триллер «Орудия», а на третьем расположились «Грешники».
Интересно, что в топ-10 вошли как масштабные блокбастеры, так и авторское кино. Это показывает, что зрители в новом году ищут разный контент: от фантастических миров до камерных психологических драм.
Вот как сложился итоговый результат:
|Место
|Фильм
|Рейтинг IMDb
|1
|Супермен
|7.1
|2
|Орудия
|7.5
|3
|Грешники
|7.6
|4
|Битва за битвой
|7.9
|5
|Мир Юрского периода: Возрождение
|5.9
|6
|Франкенштейн
|7.5
|7
|Счастливчик Гилмор 2
|6.1
|8
|Громовержцы*
|7.1
|9
|Миссия невыполнима: Финальная расплата
|7.2
|10
|F1
|7.7
Так что еси вдруг за год упустили какие-то из новинок, сейчас самое время наверстать. А заодно советуем взглянуть: 230 млн человек ошибались? Этот боевик Netflix с плачевными 6.3 «банален и не интересен» – но все равно стал №2 в истории платформы.