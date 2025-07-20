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Киноафиша Статьи $1 500 000 за 60 минут: «Одиссея» Нолана уже начала окупаться в прокате, хоть до премьеры еще год — и это даже без трейлера

$1 500 000 за 60 минут: «Одиссея» Нолана уже начала окупаться в прокате, хоть до премьеры еще год — и это даже без трейлера

20 июля 2025 14:44
$1 500 000 за 60 минут: «Одиссея» Нолана уже начала окупаться в прокате, хоть до премьеры еще год — и это даже без трейлера

Новинка станет самой дорогой в карьере режиссера.

До старта нового фильма Кристофера Нолана на больших экранах остается еще ровно год, а он уже начал приносить деньги создателям. Без тизеров. Без полноценного промо. Без пачек кадров в сети — разве что пара строк синопсиса и целая россыпь голливудских звезд первой руки. Тем не менее, IMAX-билеты на «Одиссею» смели за час после старта продаж, обеспечив картине первые 1,5 миллиона долларов.

Такая шумиха — исторический случай. Никогда раньше билеты на фильм не начинали продавать за 365 дней до выхода. И уж точно никогда не происходил столь стремительный солдаут. В списке раскупленных залов — Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Лондон, Мельбурн, Прага и почти весь Канадский IMAX-десант. На eBay билеты уже начали перепродавать по $300–400 — при том, что официальная цена составляла около $25.

И это при том, что трейлер был показан лишь эксклюзивно в кино — в пакете с «Миром Юрского периода: Возрождение». Онлайн его пока нет. Но когда речь идет о Кристофере Нолане, одно только имя режиссера работает лучше любой рекламы. Кто теперь скажет, что он не гений?

Бюджет «Одиссеи» — 250 миллионов, самый дорогой проект в карьере Нолана. Его снимают целиком на камеры IMAX — впервые для игрового фильма. В роли Одиссея — Мэтт Дэймон, а компанию ему составили Том Холланд, Роберт Паттинсон, Зендея, Энн Хэтэуэй, Люпита Нионго, Шарлиз Терон, Джон Бернтал и Миа Гот. Кастинг, близкий к гениальному.

По сюжету — все строго по Гомеру: Одиссей скитается по мифическому Средиземноморью, встречает циклопа, сирен, Цирцею и спускается в подземный мир — все ради того, чтобы вернуться к Пенелопе. Звучит как древнегреческий роуд-муви на стероидах. А теперь представьте, что из этого слепит Нолан.

Ранее мы писали: Кристофер Нолан назвал свой самый недооцененный фильм — у триллера 92% «свежести» на Rotten Tomatoes

Фото: Legion-Media
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
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