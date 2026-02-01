1 000 000 «глупых вопросов»: Джексон и сейчас рад, что культовый 007 отказался от роли Гэндальфа

С актёром не было мэтча, зато его сменщик влюбил в себя всех.

Представьте на секунду Гэндальфа с шотландским акцентом, прищуром агента 007 и намёком на то, что он сам способен спасти вселенную, уложив Назгулов из Вальтера. Сложно? А для Питера Джексона в начале 2000-х это было не фантазией, а реальным предложением студии — рассмотреть Шона Коннери на роль мудрого мага во «Властелине колец».

И сегодня, спустя четверть века, режиссёр признаётся: он рассмотрел сотни вариантов, как деликатно отказать легенде. В недавнем интервью Empire Джексон раскрыл детали того, что могло стать самой громкой ошибкой в истории кинофэнтези.

«Я просто не могу себе представить, чтобы Шон Коннери так же поддерживал нас, как Иэн Маккеллен, так же охотно делал всё, что мы хотели… и был таким же терпимым».

За этими дипломатичными словами — намёк на непростую реальность масштабных съёмок: годы работы в Новой Зеландии, сложные условия, отсутствие звёздных привилегий, необходимость подчиняться режиссеру без прериканий.

Но главной причиной отказа стал… сам Коннери. Актер, получивший сценарий и даже прочитавший первоисточник, честно признался The New Zealand Herald:

«Я прочитал книгу. Я прочитал сценарий. Я посмотрел фильм. Я всё ещё не понимаю».

У звезды не работавшей с фэнтези был миллион вопросов к создателям, он сам понимал, что не подходит для этой роли и тактично отказался.

Джексон и сегодня с лёгкой дрожью вспоминает свои попытки представить Коннери в ключевых сценах. Ведь вместо харизматичного суперагента мир получил «старого плута с лукавым взглядом» — того самого Маккеллена, чья игра стала украшением трилогии.