Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Красавица» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи 1 000 000 «глупых вопросов»: Джексон и сейчас рад, что культовый 007 отказался от роли Гэндальфа

1 000 000 «глупых вопросов»: Джексон и сейчас рад, что культовый 007 отказался от роли Гэндальфа

1 февраля 2026 21:01
1 000 000 «глупых вопросов»: Джексон и сейчас рад, что культовый 007 отказался от роли Гэндальфа

С актёром не было мэтча, зато его сменщик влюбил в себя всех.

Представьте на секунду Гэндальфа с шотландским акцентом, прищуром агента 007 и намёком на то, что он сам способен спасти вселенную, уложив Назгулов из Вальтера. Сложно? А для Питера Джексона в начале 2000-х это было не фантазией, а реальным предложением студии — рассмотреть Шона Коннери на роль мудрого мага во «Властелине колец».

И сегодня, спустя четверть века, режиссёр признаётся: он рассмотрел сотни вариантов, как деликатно отказать легенде. В недавнем интервью Empire Джексон раскрыл детали того, что могло стать самой громкой ошибкой в истории кинофэнтези.

«Я просто не могу себе представить, чтобы Шон Коннери так же поддерживал нас, как Иэн Маккеллен, так же охотно делал всё, что мы хотели… и был таким же терпимым».

1 000 000 «глупых вопросов»: Джексон и сейчас рад, что культовый 007 отказался от роли Гэндальфа

За этими дипломатичными словами — намёк на непростую реальность масштабных съёмок: годы работы в Новой Зеландии, сложные условия, отсутствие звёздных привилегий, необходимость подчиняться режиссеру без прериканий.

Но главной причиной отказа стал… сам Коннери. Актер, получивший сценарий и даже прочитавший первоисточник, честно признался The New Zealand Herald:

«Я прочитал книгу. Я прочитал сценарий. Я посмотрел фильм. Я всё ещё не понимаю».

У звезды не работавшей с фэнтези был миллион вопросов к создателям, он сам понимал, что не подходит для этой роли и тактично отказался.

Джексон и сегодня с лёгкой дрожью вспоминает свои попытки представить Коннери в ключевых сценах. Ведь вместо харизматичного суперагента мир получил «старого плута с лукавым взглядом» — того самого Маккеллена, чья игра стала украшением трилогии.

Фото: Legion-Media
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
В «Убежище» Стэйтем чистит морды, но в лучшем фильме в карьере кулаками машут за него: удивительно, что рейтинг 8.6 В «Убежище» Стэйтем чистит морды, но в лучшем фильме в карьере кулаками машут за него: удивительно, что рейтинг 8.6 Читать дальше 18 февраля 2026
Гэндальф в стороне, Арагорн на коне: МакКеллен «слил» сюжет нового «Властелина колец» – не фильм, а сплошной фан-сервис Гэндальф в стороне, Арагорн на коне: МакКеллен «слил» сюжет нового «Властелина колец» – не фильм, а сплошной фан-сервис Читать дальше 17 февраля 2026
Стейтем снова бьет морды: «Убежище» — это начало большой франшизы уровня «Перевозчика» или разовый поход в кино? Стейтем снова бьет морды: «Убежище» — это начало большой франшизы уровня «Перевозчика» или разовый поход в кино? Читать дальше 17 февраля 2026
«Это жертва»: «Гарри Поттер» чуть не остался без Рона задолго до финала – почему Гринт хотел бросить все и уйти «Это жертва»: «Гарри Поттер» чуть не остался без Рона задолго до финала – почему Гринт хотел бросить все и уйти Читать дальше 17 февраля 2026
«Роль всей жизни»: следующий фильм Стэйтема станет главным в его карьере – сыграет того, кого не играл никогда «Роль всей жизни»: следующий фильм Стэйтема станет главным в его карьере – сыграет того, кого не играл никогда Читать дальше 15 февраля 2026
Уже каноничнее фильмов: сериал «Гарри Поттер» от НВО исправил главную киношную проблему семейства Уизли Уже каноничнее фильмов: сериал «Гарри Поттер» от НВО исправил главную киношную проблему семейства Уизли Читать дальше 18 февраля 2026
Культовый танец Траволты и Турман Тарантино «подрезал» из легендарного советского Sci-Fi: «Не украл, но явно вдохновился» Культовый танец Траволты и Турман Тарантино «подрезал» из легендарного советского Sci-Fi: «Не украл, но явно вдохновился» Читать дальше 18 февраля 2026
У Волан-де-Морта есть дочь — и это самый странный поворот во вселенной «Гарри Поттера»: никогда не угадаете, кто ее мать У Волан-де-Морта есть дочь — и это самый странный поворот во вселенной «Гарри Поттера»: никогда не угадаете, кто ее мать Читать дальше 18 февраля 2026
«Не ведьма, а доярка в бане»: на фоне худшей версии «Мастера и Маргарит» фильм Локшина реально крут «Не ведьма, а доярка в бане»: на фоне худшей версии «Мастера и Маргарит» фильм Локшина реально крут Читать дальше 18 февраля 2026
Мы уже живем в будущем: эти 3 фантастических фильма отправили героев в 2026 год — от некоторых совпадений не по себе Мы уже живем в будущем: эти 3 фантастических фильма отправили героев в 2026 год — от некоторых совпадений не по себе Читать дальше 18 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше