1 000 000 000 просмотров за 7 месяцев: новому аниме Нетфликс покорился уникальный рекорд

28 января 2026 09:25
Куда там One Piece и исекаям.

Когда речь заходит о рекордах, обычно представляются годы кропотливой промо-кампании. Но треку Golden из анимационного фильма Netflix «Кейпоп-охотницы на демонов» понадобилось всего 7 месяцев, чтобы пересечь рубеж в 1 миллиард просмотров на YouTube.

Успех песни — лишь вершина айсберга. Ещё в сентябре 2025 года весь саундтрек мультфильма возглавил Billboard 200, а четыре композиции из него одновременно ворвались в топ-10 Billboard Hot 100. Такого не случалось почти 30 лет — последний раз подобное достижение было зафиксировано в 1995 году. Феноменальная статистика для аниме, который изначально даже не продвигался платформой.

Сюжет о трёх девушках-айдолах, совмещающих музыкальную карьеру с охотой на демонов, оказался идеальной формулой. Мультфильм стал самым популярным анимационным проектом в истории Netflix, а его саундтрек захватил половину топ-10 мирового чарта Spotify. Успех оказался настолько оглушительным, что Sony уже прорабатывает сиквел и задумывается о спин-оффах.

Фото: Кадры из аниме «Кейпоп-охотницы на демонов»
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
