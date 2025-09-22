Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи $1 000 000 000 на горизонте: «Ведьмак» от Netflix уже стоит дороже «Игры престолов» — 4 сезон побил рекорд франшизы еще до премьеры

$1 000 000 000 на горизонте: «Ведьмак» от Netflix уже стоит дороже «Игры престолов» — 4 сезон побил рекорд франшизы еще до премьеры

22 сентября 2025 17:09
$1 000 000 000 на горизонте: «Ведьмак» от Netflix уже стоит дороже «Игры престолов» — 4 сезон побил рекорд франшизы еще до премьеры

При этом шансы на успех проекта тают на глазах.

Четвертый сезон «Ведьмака» уже вошел в историю, но не благодаря высоким рейтингам, а благодаря совершенно безумному бюджету. Учитывая, что ожидания фанатов на уровне «ниже плинтуса» — звоночек тревожный.

По данным инсайдеров, Netflix вбухал в новые серии 221 миллион долларов. То есть почти по 27 миллионов за эпизод — рекорд франшизы и один из самых дорогих показателей для телевидения вообще.

Для сравнения: третий сезон стоил 175 миллионов, второй — 176, а первый и вовсе «скромные» 92. Даже спорный приквел «Происхождение» обошелся «всего лишь» в 51,5 миллиона. На секундочку, финал «Игры престолов» стоил по 15 миллионов за серию.

$1 000 000 000 на горизонте: «Ведьмак» от Netflix уже стоит дороже «Игры престолов» — 4 сезон побил рекорд франшизы еще до премьеры

На фоне этих цифр четвертый сезон смотрится как роскошный пир во время чумы — особенно учитывая волну скепсиса, которая накрыла проект после ухода Генри Кавилла.

Зрители и без того ворчали: мол, рекаст с Лиамом Хемсвортом — тот еще риск и «планочка вниз». А теперь выясняется, что Netflix вбухал в это все кучу денег. Вот и парадокс: чем больше сомнений в успехе, тем дороже каждая серия.

И это еще без учета спин-оффа «Крысы» (20 миллионов и счетчик продолжает тикать), а также аниме «Кошмар волка» и «Сирены глубин», где суммы официально не раскрывались. В итоге общий бюджет ведьмачьей вселенной на Netflix уже перевалил за 720 миллионов долларов.

$1 000 000 000 на горизонте: «Ведьмак» от Netflix уже стоит дороже «Игры престолов» — 4 сезон побил рекорд франшизы еще до премьеры

Ну а с финальным сезоном франшиза легко может приблизиться к миллиарду.

Оправдает ли себя такое вложение? Наша ставка: нет, станет лишь хуже. А ваша?

Ранее мы также писали: «Казалось, что хуже быть не может»: в 4 сезоне «Ведьмака» превратят в мюзикл одну из важнейших книжных сцен — готовы подпевать Геральту?

Фото: Кадр из сериала «Ведьмак»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Тесты про советское кино на 10/10 пройдет любой школьник: лучше ответьте на 5 сложных вопросов о шедеврах Netflix Тесты про советское кино на 10/10 пройдет любой школьник: лучше ответьте на 5 сложных вопросов о шедеврах Netflix Читать дальше 21 сентября 2025
Обожаете сериалы про маньяков? Netflix готовит вам крутой подарок на Хэллоуин — фанаты «Истории Джеффри Даммера» оценят Обожаете сериалы про маньяков? Netflix готовит вам крутой подарок на Хэллоуин — фанаты «Истории Джеффри Даммера» оценят Читать дальше 23 сентября 2025
«Лучший мультсериал со времен "Рика и Морти"»: Netflix сотворил чудо — у нового проекта 83% свежести и куча хоррор-отсылок «Лучший мультсериал со времен "Рика и Морти"»: Netflix сотворил чудо — у нового проекта 83% свежести и куча хоррор-отсылок Читать дальше 23 сентября 2025
Netflix только готовится выпустить 2-й сезон адаптации «Ван-Пис», но сериал уже превзошел аниме оригинал Netflix только готовится выпустить 2-й сезон адаптации «Ван-Пис», но сериал уже превзошел аниме оригинал Читать дальше 22 сентября 2025
Смесь «Игры в кальмара» и «Бумажного дома» — про самых мерзких богачей: 3 причины дать шанс испанской новинке Netflix Смесь «Игры в кальмара» и «Бумажного дома» — про самых мерзких богачей: 3 причины дать шанс испанской новинке Netflix Читать дальше 21 сентября 2025
Совсем не про любовь: у легендарной песни из «Бумажного дома» душераздирающий и глубокий смысл — после такого уже не потанцуешь Совсем не про любовь: у легендарной песни из «Бумажного дома» душераздирающий и глубокий смысл — после такого уже не потанцуешь Читать дальше 21 сентября 2025
Не знаете, что включить вечером? Netflix сам подскажет: топ-10 сериалов за всю историю платформы — у лидера 1,72 млрд часов просмотра Не знаете, что включить вечером? Netflix сам подскажет: топ-10 сериалов за всю историю платформы — у лидера 1,72 млрд часов просмотра Читать дальше 20 сентября 2025
Джордж Мартин работает над еще одним романом — он продолжит историю будущего спиноффа «Игры престолов» Джордж Мартин работает над еще одним романом — он продолжит историю будущего спиноффа «Игры престолов» Читать дальше 24 сентября 2025
Ради зрелищности создатели «Ван-Пис» нарушили канон в 1144 серии: в манге такого не рисовали Ради зрелищности создатели «Ван-Пис» нарушили канон в 1144 серии: в манге такого не рисовали Читать дальше 24 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше