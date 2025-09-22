$1 000 000 000 на горизонте: «Ведьмак» от Netflix уже стоит дороже «Игры престолов» — 4 сезон побил рекорд франшизы еще до премьеры

При этом шансы на успех проекта тают на глазах.

Четвертый сезон «Ведьмака» уже вошел в историю, но не благодаря высоким рейтингам, а благодаря совершенно безумному бюджету. Учитывая, что ожидания фанатов на уровне «ниже плинтуса» — звоночек тревожный.

По данным инсайдеров, Netflix вбухал в новые серии 221 миллион долларов. То есть почти по 27 миллионов за эпизод — рекорд франшизы и один из самых дорогих показателей для телевидения вообще.

Для сравнения: третий сезон стоил 175 миллионов, второй — 176, а первый и вовсе «скромные» 92. Даже спорный приквел «Происхождение» обошелся «всего лишь» в 51,5 миллиона. На секундочку, финал «Игры престолов» стоил по 15 миллионов за серию.

На фоне этих цифр четвертый сезон смотрится как роскошный пир во время чумы — особенно учитывая волну скепсиса, которая накрыла проект после ухода Генри Кавилла.

Зрители и без того ворчали: мол, рекаст с Лиамом Хемсвортом — тот еще риск и «планочка вниз». А теперь выясняется, что Netflix вбухал в это все кучу денег. Вот и парадокс: чем больше сомнений в успехе, тем дороже каждая серия.

И это еще без учета спин-оффа «Крысы» (20 миллионов и счетчик продолжает тикать), а также аниме «Кошмар волка» и «Сирены глубин», где суммы официально не раскрывались. В итоге общий бюджет ведьмачьей вселенной на Netflix уже перевалил за 720 миллионов долларов.

Ну а с финальным сезоном франшиза легко может приблизиться к миллиарду.

Оправдает ли себя такое вложение? Наша ставка: нет, станет лишь хуже. А ваша?

