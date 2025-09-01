«011 и 333 встретились в другом мире»: на Netflix выходит боевик со звездами «Игры в кальмара», но вместо выживания — схватка киллеров

Дата выхода, кстати, совпадает с еще одной громкой премьерой.

Поклонники самого громкого корейского хита Netflix с нетерпением ждут воссоединения двух культовых персонажей. Но на этот раз их ждёт совершенно иная игра.

В новой криминальной драме «Богомол» главные роли исполнят Им Сиван, запомнившийся всем как крипто-инфлюенсер №333, и Пак Гю Ён, блестяще сыгравшая охранницу под номером 011 в «Игре в кальмара».

Сиквел вселенной «Убить Пок-сун»

«Богомол» не является прямым продолжением, но расширяет вселенную успешного фильма «Убить Пок-сун». В той истории мимоходом был упомянут таинственный наёмный убийца по прозвищу Богомол. Теперь же зрители узнают его историю.

Сюжет и главные герои

Им Сиван предстанет в образе самого Богомола, чьё настоящее имя — Хан Уль. Он высококлассный киллер, возвращающийся после долгого перерыва. Некогда гордость могущественной корпорации убийц MK Ent., он обнаруживает, что его империя на грани краха: генеральный директор убит, а в бизнесе царит хаос.

Пак Гю Ён сыграет Джэ И — давнюю подругу Хан Уля, которая теперь стала его главной соперницей. В противостояние также втянут Док Го — убийца в отставке, роль которого исполнил Чо У Джин. Напряжение нарастает, когда это трио вступает в жестокую схватку за доминирование в криминальном мире.

Реакция в сети

Официальный постер, на котором Им Сиван запечатлен в элегантном кроваво-красном костюме, мгновенно вызвал бурю обсуждений. Эстетика костюма намекает на жестокость и смертоносную репутацию его персонажа.

В сети многие сразу же стали шутить:

«В смысле бить будет Сиван, а не его?», — намекая, что во многих ролях персонажу актера конкретно достается по сюжету, особенно это касается нашумевшей дорамы «Незнакомцы из ада».

А в целом трейлер зрителям понравился, многие были рады увидеть знакомые лица:

«011 и 333 встретились в другом мире!»,

«АААААА, СИВАН И ГЮ ЁН ВМЕСТЕ»,

«Им Сиван и Пак Гю Ён??? Я в раю???».

А кто-то даже запаниковал из-за большого количества новинок:

«Что??? Но мне же еще "Алису в Пограничье" надо посмотреть, когда я все успею?!».

Премьера фильма «Богомол» состоится 26 сентября на Netflix (как и 3-й сезон «Алисы в Пограничье»). Так что готовьтесь к очередной жестокой игре, но на этот раз без правил.

