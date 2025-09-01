Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «011 и 333 встретились в другом мире»: на Netflix выходит боевик со звездами «Игры в кальмара», но вместо выживания — схватка киллеров

«011 и 333 встретились в другом мире»: на Netflix выходит боевик со звездами «Игры в кальмара», но вместо выживания — схватка киллеров

1 сентября 2025 10:23
«011 и 333 встретились в другом мире»: на Netflix выходит боевик со звездами «Игры в кальмара», но вместо выживания — схватка киллеров

Дата выхода, кстати, совпадает с еще одной громкой премьерой.

Поклонники самого громкого корейского хита Netflix с нетерпением ждут воссоединения двух культовых персонажей. Но на этот раз их ждёт совершенно иная игра.

В новой криминальной драме «Богомол» главные роли исполнят Им Сиван, запомнившийся всем как крипто-инфлюенсер №333, и Пак Гю Ён, блестяще сыгравшая охранницу под номером 011 в «Игре в кальмара».

Сиквел вселенной «Убить Пок-сун»

«011 и 333 встретились в другом мире»: на Netflix выходит боевик со звездами «Игры в кальмара», но вместо выживания — схватка киллеров

«Богомол» не является прямым продолжением, но расширяет вселенную успешного фильма «Убить Пок-сун». В той истории мимоходом был упомянут таинственный наёмный убийца по прозвищу Богомол. Теперь же зрители узнают его историю.

Сюжет и главные герои

«011 и 333 встретились в другом мире»: на Netflix выходит боевик со звездами «Игры в кальмара», но вместо выживания — схватка киллеров

Им Сиван предстанет в образе самого Богомола, чьё настоящее имя — Хан Уль. Он высококлассный киллер, возвращающийся после долгого перерыва. Некогда гордость могущественной корпорации убийц MK Ent., он обнаруживает, что его империя на грани краха: генеральный директор убит, а в бизнесе царит хаос.

Пак Гю Ён сыграет Джэ И — давнюю подругу Хан Уля, которая теперь стала его главной соперницей. В противостояние также втянут Док Го — убийца в отставке, роль которого исполнил Чо У Джин. Напряжение нарастает, когда это трио вступает в жестокую схватку за доминирование в криминальном мире.

Реакция в сети

«011 и 333 встретились в другом мире»: на Netflix выходит боевик со звездами «Игры в кальмара», но вместо выживания — схватка киллеров

Официальный постер, на котором Им Сиван запечатлен в элегантном кроваво-красном костюме, мгновенно вызвал бурю обсуждений. Эстетика костюма намекает на жестокость и смертоносную репутацию его персонажа.

В сети многие сразу же стали шутить:

«В смысле бить будет Сиван, а не его?», — намекая, что во многих ролях персонажу актера конкретно достается по сюжету, особенно это касается нашумевшей дорамы «Незнакомцы из ада».

А в целом трейлер зрителям понравился, многие были рады увидеть знакомые лица:

«011 и 333 встретились в другом мире!»,

«АААААА, СИВАН И ГЮ ЁН ВМЕСТЕ»,

«Им Сиван и Пак Гю Ён??? Я в раю???».

А кто-то даже запаниковал из-за большого количества новинок:

«Что??? Но мне же еще "Алису в Пограничье" надо посмотреть, когда я все успею?!».

Премьера фильма «Богомол» состоится 26 сентября на Netflix (как и 3-й сезон «Алисы в Пограничье»). Так что готовьтесь к очередной жестокой игре, но на этот раз без правил.

Ранее мы писали: «Разбили мне сердце»: Netflix выпустил дораму, которая заставит плакать даже тех, кто клялся быть камнем — особенно подростков 90-х

Фото: Кадры из сериала «Игра в кальмара», кадры из фильмов «Убить Пок-сун» (2023), «Богомол» (2025)
Ольга Назарова
Ольга Назарова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Малоизвестный хоррор называли «Очень странными делами» для взрослых, но Netflix закрыл его уже на 1-м сезоне — фаны возмущаются 4-й год Малоизвестный хоррор называли «Очень странными делами» для взрослых, но Netflix закрыл его уже на 1-м сезоне — фаны возмущаются 4-й год Читать дальше 1 сентября 2025
«До “Молчания ягнят” — был он»: 3 сезон «Монстра» от Netflix расскажет о кошмарном реальном маньяке — уже от постеров мурашки по коже «До “Молчания ягнят” — был он»: 3 сезон «Монстра» от Netflix расскажет о кошмарном реальном маньяке — уже от постеров мурашки по коже Читать дальше 31 августа 2025
Ремейк «Богомола», драма в духе «Императрицы Ки» и триллер про дипфейки: 5 дорам, которые выходят в сентябре — и уже врываются в топы Ремейк «Богомола», драма в духе «Императрицы Ки» и триллер про дипфейки: 5 дорам, которые выходят в сентябре — и уже врываются в топы Читать дальше 1 сентября 2025
250 млн просмотров на Netflix было мало: «Кейпоп-охотницы на демонов» побили еще один рекорд — он держался 48 лет 250 млн просмотров на Netflix было мало: «Кейпоп-охотницы на демонов» побили еще один рекорд — он держался 48 лет Читать дальше 31 августа 2025
«Я купилась на мордашку тигра»: почему «Кейпоп-охотницы» стали № 1 на Netflix — феномен объяснила композер «Киберслава» «Я купилась на мордашку тигра»: почему «Кейпоп-охотницы» стали № 1 на Netflix — феномен объяснила композер «Киберслава» Читать дальше 31 августа 2025
Подсказка, которую разглядели лишь фанаты: 5 сезон «Очень странных дел» готовит нового злодея — и это будет кто-то из своих Подсказка, которую разглядели лишь фанаты: 5 сезон «Очень странных дел» готовит нового злодея — и это будет кто-то из своих Читать дальше 29 августа 2025
Netflix забрал все внимание в Венеции: привезли на фестиваль сразу 3 фильма — и каждый потенциальная сенсация Netflix забрал все внимание в Венеции: привезли на фестиваль сразу 3 фильма — и каждый потенциальная сенсация Читать дальше 28 августа 2025
Нетипичный ужастик от Netflix называют наследником «Сияния» и «Ребенка Розмари»: камерный кошмар уровня Кубрика заслужил 100% на RT Нетипичный ужастик от Netflix называют наследником «Сияния» и «Ребенка Розмари»: камерный кошмар уровня Кубрика заслужил 100% на RT Читать дальше 28 августа 2025
Вдова Булгакова кричала из-за этого ляпа в «Мастере и Маргарите»: 3 версии, куда пропала Гелла в финале Вдова Булгакова кричала из-за этого ляпа в «Мастере и Маргарите»: 3 версии, куда пропала Гелла в финале Читать дальше 1 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше