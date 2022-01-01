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Подборки фильмов в прокате
Что смотреть в кино в сентябре?
Что смотреть в кино в сентябре?
Собрали топ самых ожидаемых фильмов этого сентября!
Преступления будущего
фантастика, драма
2022, США
6.0
Календарь ма(й)я
детский, приключения
2022, Россия
0.0
Три тысячи лет желаний
драма, фэнтези, мелодрама
2022, Австралия / США
6.0
Начать сначала
спорт, комедия, драма
2022, Россия
0.0
Джиперс Криперс: Возрожденный
ужасы, мистика, триллер
2021, США / Финляндия
7.0
Флай
драма
2021, Германия
7.0
Красная Шапочка
фэнтези, приключения, семейный
2022, Россия
0.0
Вихрь
драма
2021, Франция / Бельгия / Монако
7.0
Не говори никому
триллер, ужасы
2022, Дания / Нидерланды
7.0
Мужчины на грани нервного срыва
комедия
2022, Франция / Бельгия
4.0
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