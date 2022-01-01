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Что смотреть в кино в сентябре?

Собрали топ самых ожидаемых фильмов этого сентября!

Преступления будущего
Преступления будущего
фантастика, драма 2022, США
6.0
Календарь ма(й)я
Календарь ма(й)я
детский, приключения 2022, Россия
0.0
Три тысячи лет желаний
Три тысячи лет желаний
драма, фэнтези, мелодрама 2022, Австралия / США
6.0
Начать сначала
Начать сначала
спорт, комедия, драма 2022, Россия
0.0
Джиперс Криперс: Возрожденный
Джиперс Криперс: Возрожденный
ужасы, мистика, триллер 2021, США / Финляндия
7.0
Флай
Флай
драма 2021, Германия
7.0
Красная Шапочка
Красная Шапочка
фэнтези, приключения, семейный 2022, Россия
0.0
Вихрь
Вихрь
драма 2021, Франция / Бельгия / Монако
7.0
Не говори никому
Не говори никому
триллер, ужасы 2022, Дания / Нидерланды
7.0
Мужчины на грани нервного срыва
Мужчины на грани нервного срыва
комедия 2022, Франция / Бельгия
4.0
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