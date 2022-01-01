Отечественные кинематографисты отлично умеют снимать не только серьезные драмы, но и куда более легкомысленные комедии, очередным доказательством чему послужит 2018 год. В этом году в прокате выходят по-настоящему качественные комедии – продолжение «О чем говорят мужчины» от неутомимого Квартета И, хулиганистая «Я худею» с Сергеем Шнуровым, продолжение приключений худших в мире супергероев Супербобровых и еще много всего интересного. «Киноафиша» рекомендует лучшие отечественные комедии, которые появятся в прокате в 2018 году.

Топ 10 самых ожидаемых русских комедий 2018

Я худею

Отличный подарок для дам на Восьмое марта – хулиганская комедия со знаменитым музыкантом Сергеем Шнуровым (группа Ленинград) и не менее хулиганским названием, которая отличается очень мотивирующим сюжетом. Главная героиня, Аня, неожиданно оказывается в одиночестве: ее возлюбленный, красавец-спортсмен Женя, бросил девушку после того, как она потолстела. Аня не сдается и, чтобы вернуть любимого, решает похудеть на 20 кг – и в достижении этой цели ей будет помогать нежданный помощник, одержимый правильным питанием и здоровым образом жизни толстяк Коля.

Zомбоящик

Одна из самых ожидаемых отечественных комедий 2018 года объединит знакомых, наверное, подавляющему большинству зрителей звезд Comedy Club – в ленте Константина Смирнова главные роли играют Гарик Харламов, Тимур Батрутдинов, Гарик Мартиросян. Это, впрочем, не удивительно, если учесть, что сюжет «Zомбоящика» вокруг популярнейшего комедийного шоу как раз и строится: герои фильма интригуют, дразнят, издеваются и угорают вместе со зрителями, доказывая, что вся наша жизнь и есть чертов «Zомбоящик»

Днюха!

Отечественная комедия «на злобу дня», «Днюха!» отличается сюжетом, который, как нам кажется, близок и понятен многим – главный герой, как следует погуляв на праздновании дня рождения лучшего друга, что называется, «проснулся знаменитым» и обнаружил, что видео его вчерашних похождений уже набирают «лайки» в сети. Вот только сам герой совсем не рад – ведь видеоролики в любой момент может увидеть его девушка, в отношениях с которой он уже сделал самый важный шаг…

Лед

Одна из самых ожидаемых отечественных картин 2018 года, спортивная драмеди «Лед» порадует зрителей не столько мелодраматическими поворотами сюжета или звездным кастом, сколько настоящим накалом страстей – ведь именно в профессиональном спорте, спорте высоких достижений, эмоций много как нигде. «Лед» расскажет о юной Наде, фигуристке из Иркутска, которая получает травму, угрожающую блистательной карьере. Однако на помощь девушке приходит неожиданный знакомец – хоккеист Саша, который вынужден работать сиделкой для бывшей чемпионки, и поначалу они едва терпят друг друга, не подозревая, что это противостояние постепенно перерастёт в историю большой любви.

О чём говорят мужчины. Продолжение

Вот уже много лет замечательный «Квартет И» регулярно радует зрителей все новыми «жизненными» комедиями, и в 2018 году нас ждет продолжение картины «О чем говорят мужчины», в которой главные герои в исполнении Леонида Бараца, Камиля Ларина, Александра Демидова и Ростислава Хаита отправляются в Петербург. Очень теплое, незатейливое, жизненное и позитивное кино от «Квартета И» на этот раз объединяет комедию с популярным жанром «роуд-муви» - и главным героям, разумеется, по дороге в Петербург предстоит пережить немало увлекательных приключений и разрешить немало жизненно-философских вопросов.

Женщины против мужчин: Крымские каникулы

«Женщины против мужчин: Крымские каникулы» - легкая и веселая комедия с элементами мелодрамы, которая объединила хорошо знакомых российским зрителям молодых звезд: Настасью Самбурскую, Наталью Рудову и Марию Кравченко. В центре сюжета – главный герой и двое его друзей, которые решают «отпраздновать» развод путешествием. Вот только заманчивые каникулы становятся куда менее веселыми, когда в отеле друзья обнаруживают экс-супругу главного героя – тоже решившую «отпраздновать» развод в компании двух лучших подруг и по совместительству бывших жен. Результат? Увлекательная «война» «женщины против мужчин» и множество уморительных приключений.

Ну, здравствуй, Оксана Соколова!

Легкая и позитивная комедия «Ну, здравствуй, Оксана Соколова!» повествует о главном герое по имени Илья, который спустя годы попыток пробиться в актерской карьере наконец-то получает звездный шанс – работу ведущим на «Мужском радио». К несчастью, после бурной ночи празднования своего назначения незадачливый герой обнаруживает, что у него пропал голос. Чтобы поправить ситуацию, Илья в спешке соглашается на некие таинственные инъекции в голосовые связки, которые должны вернуть ему голос – и голос действительно возвращается, вот только становится… женским. Теперь Илье предстоит одновременно и закрепиться на популярной радиостанции, и не потерять шанс на блестящую карьеру радиоведущего, и одновременно вернуть свой собственный голос.

Ночная смена

«Ночная смена» - легкая и незамысловатая комедия, выдержанная в полном соответствии с традициями «комедии положений» и к тому же привлекающая звездным кастом: в фильме снялись такие известные актеры, как Владимир Яглыч и Павел Деревянко. «Ночная смена» повествует о главном герое Максе, который, чтобы свести концы с концами после увольнения с завода, вынужден подрабатывать стриптизером. Не слишком почетную «профессию» Макс пытается скрыть от супруги – и, конечно, из-за этого постоянно попадает в нелепые, но чрезвычайно забавные ситуации.

Каникулы президента

Отечественная комедия «Каникулы президента» в легкой и незатейливой истории собрала множество звезд российского экрана: в съемках фильма поучаствовали такие знаменитые актеры, как Настасья Самбурская, Гоша Куценко, Дмитрий Дибров, Валерий Носик. Сюжет комедийной истории прост, незамысловат и одновременно увлекателен, поскольку строится на одном из самых что ни на есть классических комедийных приемов. Президент, решив инкогнито отдохнуть в Крыму, прибегает к услугам гримера и, уже приехав в крымский санаторий, неожиданно обнаруживает, что его новая внешность точь-в-точь совпадает с наружностью Валерия из N-ска, который скрывается в санатории от коллекторов.

СуперБобровы. Пора домой

Продолжение незамысловатой, но, тем не менее, очень популярной комедии «СуперБобровы» расскажет о новых приключениях семейки самых, пожалуй, нелепых обладателей суперспособностей. На этот раз семейство Бобровых вынуждено скрываться от правосудия в Таиланде и, чтобы зарабатывать на жизнь, выступать в цирке-шапито, демонстрируя туристам свои суперспособности. Конечно, «должность» «цирковых обезьянок» наших героев не устраивает – и судьба идет им навстречу, уготовив семейству Бобровых схватку со злодеями планетарного масштаба, благодаря которой они наконец-то станут настоящими супергероями. Ну, конечно, если для начала сумеют в этой самой схватке выжить.