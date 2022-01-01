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Киноафиша Москвы Подборки фильмов в прокате Что посмотреть в октябре?

Что посмотреть в октябре?

Октябрь – самое время променять прогулки в парке на уютное кресло в кинотеатре. Чтобы выбор «Что посмотреть?» не был мучительным и долгим, Киноафиша подготовила подборку лучших фильмов этой осени.

4 октября выходит один из самых долгожданный блокбастеров Marvel - «Веном» с Томом Харди в главной роли. Британец, который недавно представлял фильм в Москве, сыграл журналиста, в чье тело вселилось инопланетное существо. Как они уживутся вместе, узнаем совсем скоро.

Еще одной громкой премьерой октября станет режиссерский дебют Брэдли Купера «Звезда родилась». Новоиспеченный постановщик сам сыграл главную роль в музыкальной драме, компанию ему составила знаменитая певица Леди Гага. Историю о любви начинающей певицы и увядающего музыканта увидим в кинотеатрах с 4 октября.

Октябрь богат на режиссерские дебюты, в полку молодых постановщиков прибыло. Если в апреле свой первый фильм выпустил Данила Козловский, то теперь пришла очередь его девушки Ольги Зуевой. «На районе» - это криминальная драма о парнях, живущих по ту сторону закона. Но придет время, когда за легкие деньги и мимолетные удовольствия придется заплатить очень высокую цену.

11 октября не пропустите еще один отечественный проект – мелодраму Кирилла Плетнева «Без меня». Полина Максимова и Любовь Аксенова сыграли девушек, влюбленных в одного мужчину (Риналь Мухаметов). После его смерти они отправляются в захватывающее путешествие, чтобы разгадать тайну их общей любви.

Также с 11 октября можно увидеть перевоплощение Райана Гослинга в первого американского астронавта, ступившего на Луну. Фильм «Человек на Луне» расскажет о неизвестных ранее фактах из биографии Нила Армстронга, о его сильном характере и тернистом пути, ведущем к покорению новой планеты. 

Любителям запутанных и немного абсурдных сценариев рекомендуем посмотреть фильм Дрю Годдарда «Ничего хорошего в отеле «Эль Рояль»». Отличный актерский состав (Крис Хемсворт, Дакота Джонсон, Джефф Бриджес) в купе с детективным сюжетом непременно скрасит два часа вашего времени.

18 октября случится возвращение Лори Строд и маньяка в маске Майка Майерса из классического «Хэллоиуна» Джона Карпентера. Спустя 40 лет Джейми Ли Кертис наконец даст достойный отпор обидчику, загубившему ее юность.

Пусть вас не смущает, что до 23 февраля, а тем более до 9 мая, еще далеко – 25 октября в прокат выходит масштабная военная драма Константина Максимова «Несокрушимый». Лента про подвиг русского танкиста, одержавшего победу в неравном бою и пронесшем свою первую любовь через всю войну.

В конце октября, как раз во время школьных каникул, непременно сводите детей на мультфильм «Смолфут». «Смолфут» - это забавное переосмысление мифа о снежном человеке. Главными героями стали йетти, в чью деревню попадает «неведанное чудовище» - самый обычный человек. В кино с 25 октября.

И наконец, если вам надоели блокбастеры о зарубежных супергероях, хочется чего-то своего, родного – тогда именно для вас на киноэкраны возвращаются СуперБобровых. Колоритную семейку со сверхспособностями ждут новые приключения и опасный враг. «СуперБобровы: Народные мстители» в прокате с 20 октября.

Веном
Веном
фантастика, боевик, триллер 2018, США
8.0
Звезда родилась
Звезда родилась
драма, мелодрама, мюзикл 2018, США
8.0
На районе
На районе
драма 2018, Россия
5.0
Ничего хорошего в отеле «Эль Рояль»
Ничего хорошего в отеле «Эль Рояль»
триллер 2018, США
7.0
Человек на Луне
Человек на Луне
драма, биография 2018, США
7.0
Без меня
Без меня
мелодрама 2018, Россия
7.0
Несокрушимый
Несокрушимый
военный, драма 2018, Россия
7.0
Хэллоуин
Хэллоуин
ужасы 2018, США
6.0
Смолфут
Смолфут
анимация, фэнтези, комедия, семейный 2018, США
7.0
СуперБобровы: Народные мстители
СуперБобровы: Народные мстители
комедия, фантастика 2018, Россия
4.0
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