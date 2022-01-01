Что посмотреть в октябре?

Октябрь – самое время променять прогулки в парке на уютное кресло в кинотеатре. Чтобы выбор «Что посмотреть?» не был мучительным и долгим, Киноафиша подготовила подборку лучших фильмов этой осени.

4 октября выходит один из самых долгожданный блокбастеров Marvel - «Веном» с Томом Харди в главной роли. Британец, который недавно представлял фильм в Москве, сыграл журналиста, в чье тело вселилось инопланетное существо. Как они уживутся вместе, узнаем совсем скоро.

Еще одной громкой премьерой октября станет режиссерский дебют Брэдли Купера «Звезда родилась». Новоиспеченный постановщик сам сыграл главную роль в музыкальной драме, компанию ему составила знаменитая певица Леди Гага. Историю о любви начинающей певицы и увядающего музыканта увидим в кинотеатрах с 4 октября.

Октябрь богат на режиссерские дебюты, в полку молодых постановщиков прибыло. Если в апреле свой первый фильм выпустил Данила Козловский, то теперь пришла очередь его девушки Ольги Зуевой. «На районе» - это криминальная драма о парнях, живущих по ту сторону закона. Но придет время, когда за легкие деньги и мимолетные удовольствия придется заплатить очень высокую цену.

11 октября не пропустите еще один отечественный проект – мелодраму Кирилла Плетнева «Без меня». Полина Максимова и Любовь Аксенова сыграли девушек, влюбленных в одного мужчину (Риналь Мухаметов). После его смерти они отправляются в захватывающее путешествие, чтобы разгадать тайну их общей любви.

Также с 11 октября можно увидеть перевоплощение Райана Гослинга в первого американского астронавта, ступившего на Луну. Фильм «Человек на Луне» расскажет о неизвестных ранее фактах из биографии Нила Армстронга, о его сильном характере и тернистом пути, ведущем к покорению новой планеты.

Любителям запутанных и немного абсурдных сценариев рекомендуем посмотреть фильм Дрю Годдарда «Ничего хорошего в отеле «Эль Рояль»». Отличный актерский состав (Крис Хемсворт, Дакота Джонсон, Джефф Бриджес) в купе с детективным сюжетом непременно скрасит два часа вашего времени.

18 октября случится возвращение Лори Строд и маньяка в маске Майка Майерса из классического «Хэллоиуна» Джона Карпентера. Спустя 40 лет Джейми Ли Кертис наконец даст достойный отпор обидчику, загубившему ее юность.

Пусть вас не смущает, что до 23 февраля, а тем более до 9 мая, еще далеко – 25 октября в прокат выходит масштабная военная драма Константина Максимова «Несокрушимый». Лента про подвиг русского танкиста, одержавшего победу в неравном бою и пронесшем свою первую любовь через всю войну.

В конце октября, как раз во время школьных каникул, непременно сводите детей на мультфильм «Смолфут». «Смолфут» - это забавное переосмысление мифа о снежном человеке. Главными героями стали йетти, в чью деревню попадает «неведанное чудовище» - самый обычный человек. В кино с 25 октября.

И наконец, если вам надоели блокбастеры о зарубежных супергероях, хочется чего-то своего, родного – тогда именно для вас на киноэкраны возвращаются СуперБобровых. Колоритную семейку со сверхспособностями ждут новые приключения и опасный враг. «СуперБобровы: Народные мстители» в прокате с 20 октября.