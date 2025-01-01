Меню
Киноафиша Москвы
Подборки фильмов в прокате
Собрали топ самых ожидаемых фильмов этого ноября
Собрали топ самых ожидаемых фильмов этого ноября
Собрали топ самых ожидаемых фильмов этого ноября!
Огненный мальчик
драма
2025, Россия
7.0
Билеты
Новая волна
драма
2025, Франция
7.0
Билеты
Иллюзия обмана 3
криминал, триллер
2025, США
7.0
Билеты
Авиатор
фантастика
2025, Россия
6.0
Билеты
Сентиментальная ценность
комедия, драма
2025, Норвегия / Дания / Германия / Швеция / Франция
8.0
Билеты
Умри, любовь моя
комедия, драма, ужасы
2025, Канада / США
6.0
Билеты
Искупление
драма, ужасы
2025, Россия
5.0
Билеты
Яга на нашу голову
семейный, фэнтези
2025, Россия
7.0
Билеты
Солёная тропа
драма
2024, Великобритания
7.0
Билеты
Маша и Медведи
приключения, комедия, семейный
2025, Россия
6.0
Билеты
Я бы тебя пнула, если бы могла
комедия, драма
2025, США
6.0
Билеты
Сущность
драма
2025, Великобритания
6.0
Билеты
По-братски
комедия
2025, Россия
6.0
Билеты
2 сезон «Больницы Питт» стартует под оливье, но финала придется ждать несколько месяцев: продолжение хита HBO будет напряженным
«Аркейн» короновали как лучший мультсериал, но есть 5 аниме ничуть не хуже: один «Стальной алхимик» чего стоит
Осторожно, спойлеры: точная дата выхода последнего 8 эпизода «Добро пожаловать в Дерри» известна
Когда выйдет второй сезон «Больницы Питт»: первый мигом заполучил оценку 8.9 на IMDb – так что у продолжения уже есть дата
«Один из самых впечатляющих»: европейцы разглядели шедевр в этой мрачной фантастике из СССР — после «Сталкера» думали, что лучше уже не будет
«Это дико»: как Хоакин Феникс сбросил 24 килограмма всего за 3–4 месяца — диету «Джокера» держат в секрете, но кое-что все-таки известно
«50% успеха фильма – в названии»: 5 российских лент критики особенно хвалят в уходящем 2025-м – 2 уже вышли, а 3 ждите скоро в кино
«Добро пожаловать в Дерри» подходит к финалу — 8 серия решит судьбу сериала: записываем дату премьеры (будет жарко)
Был Ливанов, Дауни-младший, Камбербэтч — теперь Гай Ричи открывает новую главу: новый Шерлок вступает в игру, и вы уже видели его в «Гарри Поттере»
«100% снимут круче, чем у Бортко»: Джонни Депп сыграет главную роль в новом «Мастере и Маргарите» — и это уже точно будет комедия
Netflix отбирает у Disney принцесс: запускают свою «Золушку» и полностью переворачивают канон — принц уже никому не нужен
