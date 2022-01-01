Что посмотреть в мае?

Почти вся весна пролетела как один миг, но впереди остался самый жаркий премьерный месяц – май!

Посмотреть действительно есть что! Но обо всем по порядку.

3 мая состоится премьера долгожданного супергеройского блокбастера «Мстители: Война бесконечности». Все герои Marvel объединят свои силы, чтобы противостоять могущественному Таносу.

Также с 3 мая не пропустите другой геройский фильм - «Собибор», в отличие от фантастических «Мстителей», основанный на реальных событиях. Лейтенант Александр Печерский в исполнении Константина Хабенского попадает в нацистский лагерь смерти, где организует успешное восстание. Кстати, военная драма – режиссерский дебют Хабенского.

10 мая в прокат выйдет мелодрама «Красавица для чудовища» с Эль Фаннинг и Мэйси Уилльмс в главных ролях. Лента расскажет о писательнице Мэри Шелли, авторе знаменитой истории о Франкенштейне.

Любителям фантастики стоит посмотреть новое творение режиссера «Гаттаки» Эндрю Никкола - «Анон». Герой Клайва Оуйэна, законопослушный детектив Сол, живет в мире тотального надзора и искренне считает это правильным. Но однажды он встречает девушку, информации о которой нет ни в одной базе данных. Именно она покажет Солу по-настоящему идеальный мир. В кино с 10 мая.

17 мая ждут все поклонники острослова и хулигана Дэдпула, на большие экраны выйдет продолжение комедийного экшна 2016 года – «Дэдпул 2». На этот раз супергерой набирает команду новичков, чтобы защитить мальчика-мутанта от злодея из будущего по имени Кейбл.

Еще один очень колоритный персонаж появится в кинотеатрах этой весной. Речь идет о Марго Робби в триллере «Конченая». Актриса сыграла роковую соблазнительницу и хладнокровную убийцу в одном лице. В общем, название фильма говорит само за себя. В кино с 17 мая.

24 мая состоится премьера фантастического приключения «Хан Соло: Звёздные войны. Истории». Все поклонники космической саги айда в кинотеатры! В ленте покажут путь становления смельчака и контрабандиста Хана Соло, а также его знакомство с Чубаккой.

Детям и родителям наверняка понравится новый мультфильм «Садко». Ради любви знаменитому гусляру придется сразиться с подводной ведьмой Барракудой. В кино с 24 мая.

25 мая выйдет «Черновик», экранизация книги Сергея Лукьяненко. Молодой дизайнер Кирилл, вычеркнутый из памяти друзей и родственников, становится таможенником между параллельными мирами.

В последний весенний день в кинотеатрах стартует показ шпионского триллера «Красный воробей» с Дженнифер Лоуренс. Действие развернется в России, а среди героев непременно встретятся Иваны и Владимиры.

И наконец специально для тех, кто соскучился по добрым семейным комедиям с говорящими животными, прокатчики приберегли фильм «Псы под прикрытием». В прокате с 31 мая.