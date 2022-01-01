Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Кукла. Последнее проклятье" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Москвы Подборки фильмов в прокате Что посмотреть в мае?

Что посмотреть в мае?

Почти вся весна пролетела как один миг, но впереди остался самый жаркий премьерный месяц – май!

Посмотреть действительно есть что! Но обо всем по порядку.

3 мая состоится премьера долгожданного супергеройского блокбастера «Мстители: Война бесконечности». Все герои Marvel объединят свои силы, чтобы противостоять могущественному Таносу.

Также с 3 мая не пропустите другой геройский фильм - «Собибор», в отличие от фантастических «Мстителей», основанный на реальных событиях. Лейтенант Александр Печерский в исполнении Константина Хабенского попадает в нацистский лагерь смерти, где организует успешное восстание. Кстати, военная драма – режиссерский дебют Хабенского.

10 мая в прокат выйдет мелодрама «Красавица для чудовища» с Эль Фаннинг и Мэйси Уилльмс в главных ролях. Лента расскажет о писательнице Мэри Шелли, авторе знаменитой истории о Франкенштейне.

Любителям фантастики стоит посмотреть новое творение режиссера «Гаттаки» Эндрю Никкола - «Анон». Герой Клайва Оуйэна, законопослушный детектив Сол, живет в мире тотального надзора и искренне считает это правильным. Но однажды он встречает девушку, информации о которой нет ни в одной базе данных. Именно она покажет Солу по-настоящему идеальный мир. В кино с 10 мая.

17 мая ждут все поклонники острослова и хулигана Дэдпула, на большие экраны выйдет продолжение комедийного экшна 2016 года – «Дэдпул 2». На этот раз супергерой набирает команду новичков, чтобы защитить мальчика-мутанта от злодея из будущего по имени Кейбл.

Еще один очень колоритный персонаж появится в кинотеатрах этой весной. Речь идет о Марго Робби в триллере «Конченая». Актриса сыграла роковую соблазнительницу и хладнокровную убийцу в одном лице. В общем, название фильма говорит само за себя. В кино с 17 мая.

24 мая состоится премьера фантастического приключения «Хан Соло: Звёздные войны. Истории». Все поклонники космической саги айда в кинотеатры! В ленте покажут путь становления смельчака и контрабандиста Хана Соло, а также его знакомство с Чубаккой.

Детям и родителям наверняка понравится новый мультфильм «Садко». Ради любви знаменитому гусляру придется сразиться с подводной ведьмой Барракудой. В кино с 24 мая.

25 мая выйдет «Черновик», экранизация книги Сергея Лукьяненко. Молодой дизайнер Кирилл, вычеркнутый из памяти друзей и родственников, становится таможенником между параллельными мирами.

В последний весенний день в кинотеатрах стартует показ шпионского триллера «Красный воробей» с Дженнифер Лоуренс. Действие развернется в России, а среди героев непременно встретятся Иваны и Владимиры.

И наконец специально для тех, кто соскучился по добрым семейным комедиям с говорящими животными, прокатчики приберегли фильм «Псы под прикрытием». В прокате с 31 мая.

Мстители: Война бесконечности
Мстители: Война бесконечности
боевик, фантастика 2018, США
8.0
Собибор
Собибор
военный, драма 2018, Россия
7.0
Анон
Анон
фантастика, триллер 2017, Германия
5.0
Конченая
Конченая
драма, триллер 2018, США / Великобритания
6.0
Дэдпул 2
Дэдпул 2
боевик, приключения, комедия, фантастика 2018, США
8.0
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
фантастика, приключения, боевик 2018, США
7.0
Красавица для чудовища
Красавица для чудовища
драма, мелодрама, биография 2017, США
4.0
Красный воробей
Красный воробей
триллер 2017, США
6.0
Черновик
Черновик
боевик, фэнтези 2018, Россия
6.0
Псы под прикрытием
Псы под прикрытием
комедия, приключения, семейный 2018, США / Великобритания
7.0
Садко
Садко
комедия, детский, анимация 2018, Россия
7.0
Другие подборки
На языке оригинала с субтитрами 110 фильмов
В кино с детьми на выходных! 4 фильма
Ужасы перед сном 19 фильмов
Кино прошлого века 58 фильмов
Кино с Оскаром 13 фильмов
Российское кино 50 фильмов
Все подборки
Related video
«Узнать невозможно»: вот как выглядела Бабкина до пластики
Пошла с протянутой рукой не ради хайпа: Дана Борисова выступила с заявлением
4 способа вычислить, что мужчина-Скорпион вам изменяет
«Преображение пошло на пользу»: народ ахнул при виде Пригожина
Лепс может остаться ни с чем: назван новый претендент на песни Шатунова
Названы 3 знака Зодиака, которым в 2022 году все будут завидовать
За спиной Муцениеце: вскрылась правда о романе Прилучного
«Пытается держать удар»: о связи Лепса с бывшей женой заговорили близкие
«Единственное, что спасает»: главная сваха раскрыла правду о своем положении
«В корыстных интересах»: неприглядный поступок Галкина предали огласке
От заграничных курортов отказался: покинувший столицу Лазарев вышел на связь
От принца Гарри ни на шаг: засветившуюся на публике Меган Маркл вывели на чистую воду
Приложение киноафиши