2017 год порадует поклонников фэнтези и фантастики множеством по-настоящему интересных новинок: на экранах кинотеатров появится свыше двух десятков увлекательнейших картин, раскрывающих новые миры, вселенные и галактики. Киноафиша.info представляет список лучших зарубежных фильмов 2017 года в жанре фэнтези и фантастики – в нашем топе нашлось место как уже вышедшим фильмам, так и новинкам, премьера которых в кинотеатрах пока не состоялась. Отдельный список самых ожидаемых новых отечественных фантастических фильмов и фэнтези с датами премьеры и трейлерами можно найти здесь.

Выбор редакции: топ 10 самых ожидаемых фэнтези и фантастических фильмов 2017 года

Трансформация

Дата премьеры в России: 26 января 2017

В главных ролях: Нуми Рапас, Петер Стормаре, Майкл Чиклис, Керри Бише

В лучших традициях хорроров, изобилующих отвратительными монстрами, «Трансформация» рассказывает о героине, которая в силу генетической аномалии получает возможность трансформироваться в иную сущность. Никакими суперспособностями здесь и не пахнет: Рене, которая в одиночку воспитывает маленького сына и страшно боится пауков, из-за своей генетической аномалии может трансформироваться не в супергероя, а в жуткого монстра.

Дублированный трейлер на русском языке:

Космос между нами

Дата премьеры в России: 2 февраля 2017

В главных ролях: Бритт Робертсон, Карла Гуджино, Гари Олдман, Эйса Баттерфилд, Джанет Монтгомери

Очень интересный представитель жанра голливудских мелодрам, «Космос между нами» примечателен тем, что действие в нем частично перенесено за пределы планеты Земля. Главные герои фильма – обычная земная девушка и Гарднер Эллиот, уроженец экспериментальной колонии на Марсе. Несмотря на грандиозное расстояние, молодые люди познакомились и полюбили друг друга – правда, их роман начался в Интернете. Теперь же Эллиоту предстоит отправиться на Землю, чтобы наконец-то встретиться с возлюбленной – и кто знает, чем обернется их встреча?

Дублированный трейлер на русском языке:

Живое

Дата премьеры в России: 23 марта 2017

В главных ролях: Райан Рейнольдс, Джейк Джилленхол, Ребекка Фергюсон, Ольга Дыховичная, Хироюки Санада, Эрион Бакаре

Объединяя «Чужого» с «Гравитацией», триллер «Живое» рассказывает уже давно знакомую поклонникам хорроров историю о том, к чему приводит исследование космоса и инопланетных организмов. Героям «Живого», находящимся на международной космической станции, удается получить первые доказательства того, что на Марсе действительно есть жизнь – вот только эта форма жизни оказывается не только более разумной, чем ожидалось, но и куда более враждебно настроенной по отношению к человечеству. «Живое» порадует зрителей блестящим актерским составом (дуэт Райана Рейнольдса и Джейка Джилленхола «вытаскивает» в общем-то вторичный сюжет) и не менее блестящим дуэтом сценаристов – над созданием «Живого» работали авторы нашумевшего «Дэдпула».

Дублированный трейлер на русском языке:

Чужой: Завет

Дата премьеры в России: 18 мая 2017

В главных ролях: Майкл Фассбендер, Кэтрин Уотерстон, Билли Крудап, Дэнни МакБрайд, Нуми Рапас, Демиан Бишир, Кармен Эджого, Эми Саймец, Джусси Смоллетт, Калли Эрнандес, Александр Инглэнд, Натаниель Дин, Джеймс Франко

Самая ожидаемая кино премьера года в жанре фантастических триллеров, «Чужой: Завет» Ридли Скотта продолжает историю Чужих, являясь одновременно сиквелом «Прометея» с Майклом Фассбендером и Нуми Рапас – и прямым приквелом «Чужого». «Чужой: Завет» рассказывает историю экипажа космического корабля «Завет», который прибывает на затерянную в глубинах галактики планету и начинает ее исследовать, знакомясь сначала с андроидом Дэвидом, выжившим после краха экспедиции «Прометея», а затем – с куда более жуткими обитателями нового мира.

Дублированный трейлер на русском языке:

Валериан и Город тысячи планет

Дата премьеры в России: 20 июля 2017

В главных ролях: Дэйн ДеХаан, Кара Делевинь, Итан Хоук, Джон Гудман, Рутгер Хауэр, Клайв Оуэн, Рианна

На волне популярности супергеройских блокбастеров в Голливуде знаменитый кинорежиссер Люк Бессон («Такси», «Пятый элемент») тоже решил подключиться к тренду экранизации комиксов – и снял «Валериан и Город тысячи планет» по серии французских комиксов. На главные роли приглашены супермодель Кара Делевинь, уже блеснувшая в «Отряде самоубийц», и актер Дэйн ДеХаан. «Валериан и Город тысячи планет» рассказывает о парочке космических спецагентов, Валериане и Лорелин, которые по долгу службы отправляются с новой миссией на планету Альфа, межгалактическое образование, где живут тысячи обитателей различных миров со всех уголков галактики – и где затаились силы, угрожающие будущему человечества.

Дублированный трейлер на русском языке:

Коматозники

Дата премьеры в России: 28 сентября 2017

В главных ролях: Эллен Пейдж, Диего Луна, Нина Добрев, Джеймс Нортон, Кифер Сазерленд

Ремейк одноименного фильма 1990 года, «Коматозники» порадуют зрителей не только уже знакомым сюжетом, но и звездным кастом: помимо Кифера Сазерленда, снявшегося в оригинальном фильме, в новых «Коматозниках» появятся молодые звезды - Эллен Пейдж, Диего Луна, Нина Добрев. Создатели ремейка сюжет решили особо не менять: «Коматозники» расскажут о группе студентов-медиков, которые экспериментируют с состоянием клинической смерти и не подозревают о страшных последствиях эксперимента, которые поставят под угрозу их жизни.

Бегущий по лезвию 2049

Дата премьеры в России: 5 октября 2017

В главных ролях: Харрисон Форд, Райан Гослинг, Робин Райт, Ана де Армас, Дэйв Батиста, Сильвия Хукс, Карла Юри, Маккензи Дэвис, Баркхад Абди, Хиам Аббасс, Давид Дастмалчян, Ленни Джеймс, Джаред Лето

Еще один представитель фантастического жанра от Ридли Скотта в нашем списке самых ожидаемых киноновинок 2017 года, «Бегущий по лезвию 2049» является продолжением культовой ленты, которое расскажет о событиях, разворачивающихся спустя 30 лет после событий оригинала. Съемками сиквела «Бегущего по лезвию» занимался Дени Вильнев, сам же Ридли Скотт на этот раз решил ограничиться ролью продюсера. Главную роль в фильме на этот раз исполнит Райан Гослинг – он играет офицера полиции Лос-Анджелеса, который по долгу службы раскрывает давно похороненную тайну, угрожающую мировому порядку и способную ввергнуть общество в хаос. К своей роли вернется «ветеран» оригинального «Бегущего по лезвию» Харрисон Форд.

Тизер:

Звездные войны: Последние джедаи

Дата премьеры в России: 14 декабря 2017

В главных ролях: Дэйзи Ридли, Донал Глисон, Адам Драйвер, Оскар Айзек, Гвендолин Кристи, Харрисон Форд, Марк Хэмилл, Бенисио Дель Торо, Кэрри Фишер, Джон Бойега

Под занавес 2017 года студия Disney, которая уже пообещала выпускать фильмы по «Звездным войнам» аж до 2034 года, представит долгожданный VIII эпизод саги под названием «Звездные войны: Последние джедаи». Центральной героиней вновь окажется Рей, сделавшая свои первые шаги в новый захватывающий мир в «Пробуждении силы», компанию ей вновь составят Финн (Джон Бойега), По (Оскар Айзек) и Люк Скайуокер (Марк Хэмилл).

Уменьшение

Дата премьеры в России: 21 декабря 2017

В главных ролях: Мэтт Дэймон, Джейсон Судейкис, Нил Патрик Харрис, Алек Болдуин, Пол Мэбон, Кристоф Вальц, Кристен Уиг

«Короче» снят в легком и ненавязчивом жанре фантастической комедии и объединит несколько известнейших комедийных актеров – в фильме снялись в том числе Джейсон Судейкис, Нил Патрик Харрис, Алек Болдуин. Главной же звездой «Короче» станет Мэтт Дэймон, которому досталась роль мужчины, решившего уменьшиться в размерах вместе с женой (Кристен Уиг). Супруга главного героя в последний момент отказывается от принятого решения, а вот самому мужчине теперь предстоит как-то выживать в мире гигантов.

Джуманджи

Дата премьеры в России: 28 декабря 2017

В главных ролях: Дуэйн Джонсон, Кевин Харт, Карен Гиллан, Джек Блэк, Ник Джонас, Риз Дэрби, Морган Тернер, Сер’Дариус Блэйн, Мэдисон Исман

Ремейк культовой фэнтези-комедии 1995 года с Робином Уильямсом, «Джуманджи: Добро пожаловать в джунгли» представляет собой пересказ оригинала, но с учетом изменившихся реалий – так, например, вместо заколдованной настольной игры главным героям предстоит столкнуться со старинной игровой консолью, на которую школьники натыкаются, разбирая подвалы школы. Выбирая персонажей, за которых они хотели бы сыграть, главные герои оказываются в настоящих джунглях, где им предстоит побороться за свою жизнь и возможность вернуться в реальный мир.