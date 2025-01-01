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Киноафиша Москвы
Подборки фильмов в прокате
Что смотреть в кино в январе?
Что смотреть в кино в январе?
Собрали топ самых ожидаемых фильмов этого января!
Холоп 2
комедия
2023, Россия
6.0
Билеты
Бременские музыканты
приключения, комедия, семейный
2023, Россия
6.0
Билеты
Отпуск по-корейски
комедия, драма
2022, Сингапур / Южная Корея
7.0
Билеты
Астрал. Новые души
ужасы
2022, Индонезия
5.0
Билеты
Спасти Санту
комедия, семейный
2023, Испания
4.0
Билеты
Последний наемник
триллер
2023, США
7.0
Билеты
Мастер и Маргарита
драма, фэнтези
2024, Россия
7.0
Билеты
Из глубины
боевик, приключения, драма
2023, США
6.0
Билеты
Белая птица. Новое чудо
биография, драма, военный
2023, США
8.0
Билеты
Воздух
драма, военный
2023, Россия
5.0
Билеты
Армия мертвых в Пусане
ужасы
2021, Южная Корея
6.0
Билеты
Танцуй, Селёдка!
комедия
2024, Россия
5.0
Билеты
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