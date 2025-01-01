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Киноафиша Москвы
Подборки фильмов в прокате
Что смотреть в кино в феврале?
Что смотреть в кино в феврале?
Собрали топ самых ожидаемых фильмов этого февраля!
Дети леса
семейный, фэнтези
2024, Австрия / Германия / Италия
6.0
Билеты
Оставь это ветру
драма, мелодрама
2025, Турция
7.0
Билеты
Война и музыка
драма, исторический, военный
2025, Россия
6.0
Билеты
Сент-Экзюпери
приключения
2024, Бельгия / Франция
6.0
Билеты
Манюня: День рождения Ба
приключения, комедия, семейный
2025, Россия
6.0
Билеты
По любви
мелодрама
2025, Россия
6.0
Билеты
Пророк. История Александра Пушкина
драма
2025, Россия
7.0
Билеты
Красный шелк
детектив, боевик
2025, Россия
6.0
Билеты
Капитан Крюк
драма, комедия
2024, Россия
6.0
Билеты
Северный полюс
приключения, драма
2024, Россия
7.0
Билеты
Игра в кальмара: Перезагрузка
триллер
2024, Таиланд
5.0
Билеты
Мелочи жизни
драма, исторический
2024, Бельгия / Ирландия / США
6.0
Билеты
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