Киноафиша Москвы
Подборки фильмов в прокате
Собрали топ самых ожидаемых фильмов этого февраля
Собрали топ самых ожидаемых фильмов этого февраля
Собрали топ самых ожидаемых фильмов этого февраля!
Убежище
боевик, триллер
2026, США
7.0
Билеты
Здесь был Юра
драма, музыка
2025, Россия
8.0
Билеты
Отражения № 3
драма, триллер, приключения, музыка
2025, Германия
6.0
Билеты
Сказка о царе Салтане
семейный, фэнтези, приключения
2026, Россия
7.0
Билеты
Уволить Жору
комедия, приключения
2026, Россия
5.0
Билеты
Король и Шут. Навсегда
приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
2026, Россия
6.0
Билеты
Ловушка для кролика
ужасы, детектив, триллер
2025, США
5.0
Билеты
Кто-то должен умереть
триллер
2025, Россия
6.0
Билеты
Красавица
драма, военный, приключения, исторический
2026, Россия
6.0
Билеты
Кутюр
драма
2025, США
6.0
Билеты
Зараза
боевик, комедия, фантастика
2025, США
7.0
Билеты
«Заговорщики будут сожжены»: фанаты «Рыцаря Семи Королевств» начали рейтинговую войну с «Во все тяжкие» ещё до выхода финальной серии
Наш тест по «Солдатам» под силу лишь тем, кто постоянно говорит фразами Шматко: угадайте 6 цитат из сериала
После «Дома дракона» — в мини-сериал из 6 эпизодов: Мэтт Смит, кажется, снялся в самой провокационной роли — а вы уже видели?
«Бригада по-новому»: казахское «Слово пацана» вышло раньше шедевра Крыжовникова – а в сиквеле даже появится повзрослевший Маратик
Из «Первого отдела» — во дворец XVIII века: новый исторический сериал с Колесниковым и Ковальчук обещает недетские страсти
Британцы никогда не признавали Ливанова лучшим Шерлоком в истории: в этот «патриотичный» миф верят только в России
Следили за актерами с топорами: сюжет этого фильма об МЧС одобрили спасатели
Немного «Склифосовского», чуть «Теста на беременность» и «Анатомии страсти»: каким будет новый российский сериал про врачей
Комедию с Якубовичем почти запретили в России: все из-за кадров со скандальным стримером
Бараш на фарш? К рецепту блинов от «Смешариков» есть 2 серьезных вопроса, хотя и выглядят аппетитно
Забытый фильм о настоящих героях: к 23 февраля откопали «жемчужину» — зрелище не хуже «Балканского рубежа»
