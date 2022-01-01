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Скоро в прокате "Приключения Тедди" 1
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Что смотреть в кино в декабре?

Собрали топ самых ожидаемых фильмов этого декабря!

Ёлки 9
Ёлки 9
комедия 2022, Россия
0.0
Заклятье: 13-й этаж
Заклятье: 13-й этаж
драма, ужасы, детектив 2022, Индонезия
7.0
Треугольник печали
Треугольник печали
драма 2022, Швеция / США / Франция
7.0
Щелкунчик и волшебная флейта
Щелкунчик и волшебная флейта
детский 2022, Россия
4.0
Приключения Тедди
Приключения Тедди
семейный 2022, Норвегия
6.0
Тайный Санта
Тайный Санта
мелодрама, комедия 2022, Россия
0.0
Непослушник 2
Непослушник 2
комедия 2022, Россия
0.0
Маша и Медведь в кино: 12 месяцев
Маша и Медведь в кино: 12 месяцев
анимация, семейный 2022, Россия
0.0
Бывшие. Happy end
Бывшие. Happy end
мелодрама 2022, Россия
0.0
Чук и Гек. Большое приключение
Чук и Гек. Большое приключение
семейный, приключения 2022, Россия
0.0
Мира
Мира
фантастика, приключения, драма, семейный 2022, Россия
0.0
Иван Царевич и Серый Волк 5
Иван Царевич и Серый Волк 5
анимация, приключения, семейный 2022, Россия
0.0
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