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Скоро в прокате "Приключения Тедди"
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Что смотреть в кино в декабре?
Что смотреть в кино в декабре?
Собрали топ самых ожидаемых фильмов этого декабря!
Ёлки 9
комедия
2022, Россия
0.0
Заклятье: 13-й этаж
драма, ужасы, детектив
2022, Индонезия
7.0
Треугольник печали
драма
2022, Швеция / США / Франция
7.0
Щелкунчик и волшебная флейта
детский
2022, Россия
4.0
Приключения Тедди
семейный
2022, Норвегия
6.0
Тайный Санта
мелодрама, комедия
2022, Россия
0.0
Непослушник 2
комедия
2022, Россия
0.0
Маша и Медведь в кино: 12 месяцев
анимация, семейный
2022, Россия
0.0
Бывшие. Happy end
мелодрама
2022, Россия
0.0
Чук и Гек. Большое приключение
семейный, приключения
2022, Россия
0.0
Мира
фантастика, приключения, драма, семейный
2022, Россия
0.0
Иван Царевич и Серый Волк 5
анимация, приключения, семейный
2022, Россия
0.0
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