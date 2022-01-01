Что посмотреть в апреле?

Весна потихоньку вступает в свои права, природа расцветает и радует глаз! Киноновинки тоже не отстают — они словно проснулись от зимней спячки и теперь стали ещё ярче и интереснее.

С 4 апреля смотрите во всех кинотеатрах долгожданный фантастический блокбастер DC «Шазам!». У истории мальчика-сироты, способного с помощью волшебного слова превращаться в супергероя, есть все шансы повторить успех «Аквамена».

Апрель порадует не только любителей кинокомиксов, но и ценителей творчества Стивена Кинга. На большие экраны уже второй раз перенесут знаменитый роман писателя «Кладбище домашних животных». Новый фильм, как и первоисточник, расскажет о докторе и его семье, живущих рядом с таинственным индейским захоронением.

Маленьким киноманам в апреле тоже не придется скучать. Их, несомненно, порадует новый мультфильм Disney «Потерянное звено». Отважный исследователь, посвятивший жизнь поиску фантастических существ, находит милейшее создание Линка – то самое пропавшее звено между человеком и его менее разумными предками.

Также с 4 апреля в прокате стартует российская чёрная комедия «Папа, сдохни». Дебютант Кирилл Соколов снял картину о парне, который задумал отомстить гнусному отцу своей девушки. Осторожно, присутствуют сцены яростного насилия.

11 апреля не пропустите возвращение Хеллбоя! На этот раз «мальчику из ада» придётся сразиться с Кровавой королевой и предотвратить апокалипсис. Образ главной злодейки воплотит на экране сама Милла Йовович.

Любителям необычных фантастических картин рекомендуем посмотреть «Высшее общество» французского режиссёра Клер Дени. Роберт Паттинсон сыграл заключённого, отправленного в космос, где он против своей воли становится отцом. В кино с 11 апреля.

Доброе детское фэнтези «Домовой» покажут в кинотеатрах с 11 апреля. 8-летняя девочка заводит дружбу с недовольным домовым, мечтающим избавиться от новых жильцов.

«Миллиард» — ещё одна российская картина, на которую стоит обратить внимание, — выйдет 18 апреля. Владимир Машков перевоплотился в бывшего олигарха, который после финансового краха вспоминает о пятерых незаконнорождённых детях, чтобы подключить их к ограблению семейного банка.

18 апреля в прокат выйдет британский триллер «Код "Красный"», основанный на реальных событиях. В центре сюжета окажется русская шпионка, предотвратившая Третью мировую войну.

С 18 апреля в кино стартует «Проклятие плачущей» — фильм ужасов о призраке женщины, много лет назад утопившей своих детей. Горе тому, кто попадётся у неё на пути! Главные герои — социальный работник, её двое детей и священник — оказываются втянутыми в сверхъестественные события.

Ещё одна достойная премьера апреля — «Синонимы», победившие на Берлинском кинофестивале. Израильтянин Йоав переезжает в Париж, воодушевлённый желанием стать настоящим французом и забыть своё истинное происхождение. В кино с 25 апреля.

Также 25 апреля состоится премьера детективной драмы «Игры разумов», в оригинале носящей название «Профессор и безумец». Мэл Гибсон и Шон Пенн блестяще сыграли друзей по переписке, до самого конца скрывающих свои истинные сущности.

В конце апреля в прокат выйдут «Последствия» — военная мелодрама с Кирой Найтли и Александром Скарсгардом. Действие фильма развернётся в послевоенной Германии и расскажет о напряжённом соседстве британского полковника и немецкой семьи.

И наконец 29 апреля состоится самая долгожданная премьера этого года. Трехчасовой финал «Мстителей», настоящий подарок всем поклонникам киновселенной Marvel.