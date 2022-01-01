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Что посмотреть в апреле?

Весна потихоньку вступает в свои права, природа расцветает и радует глаз! Киноновинки тоже не отстают — они словно проснулись от зимней спячки и теперь стали ещё ярче и интереснее.  

С 4 апреля смотрите во всех кинотеатрах долгожданный фантастический блокбастер DC «Шазам!». У истории мальчика-сироты, способного с помощью волшебного слова превращаться в супергероя, есть все шансы повторить успех «Аквамена».  

Апрель порадует не только любителей кинокомиксов, но и ценителей творчества Стивена Кинга. На большие экраны уже второй раз перенесут знаменитый роман писателя «Кладбище домашних животных». Новый фильм, как и первоисточник, расскажет о докторе и его семье, живущих рядом с таинственным индейским захоронением.

Маленьким киноманам в апреле тоже не придется скучать. Их, несомненно, порадует новый мультфильм Disney «Потерянное звено». Отважный исследователь, посвятивший жизнь поиску фантастических существ, находит милейшее создание Линка – то самое пропавшее звено между человеком и его менее разумными предками.

Также с 4 апреля в прокате стартует российская чёрная комедия «Папа, сдохни». Дебютант Кирилл Соколов снял картину о парне, который задумал отомстить гнусному отцу своей девушки. Осторожно, присутствуют сцены яростного насилия.  

11 апреля не пропустите возвращение Хеллбоя! На этот раз «мальчику из ада» придётся сразиться с Кровавой королевой и предотвратить апокалипсис. Образ главной злодейки воплотит на экране сама Милла Йовович.

Любителям необычных фантастических картин рекомендуем посмотреть «Высшее общество» французского режиссёра Клер Дени. Роберт Паттинсон сыграл заключённого, отправленного в космос, где он против своей воли становится отцом. В кино с 11 апреля.

Доброе детское фэнтези «Домовой» покажут в кинотеатрах с 11 апреля. 8-летняя девочка заводит дружбу с недовольным домовым, мечтающим избавиться от новых жильцов.

«Миллиард» — ещё одна российская картина, на которую стоит обратить внимание, — выйдет 18 апреля. Владимир Машков перевоплотился в бывшего олигарха, который после финансового краха вспоминает о пятерых незаконнорождённых детях, чтобы подключить их к ограблению семейного банка.

18 апреля в прокат выйдет британский триллер «Код "Красный"», основанный на реальных событиях. В центре сюжета окажется русская шпионка, предотвратившая Третью мировую войну.

С 18 апреля в кино стартует «Проклятие плачущей» — фильм ужасов о призраке женщины, много лет назад утопившей своих детей. Горе тому, кто попадётся у неё на пути! Главные герои — социальный работник, её двое детей и священник — оказываются втянутыми в сверхъестественные события.

Ещё одна достойная премьера апреля — «Синонимы», победившие на Берлинском кинофестивале. Израильтянин Йоав переезжает в Париж, воодушевлённый желанием стать настоящим французом и забыть своё истинное происхождение. В кино с 25 апреля.

Также 25 апреля состоится премьера детективной драмы «Игры разумов», в оригинале носящей название «Профессор и безумец». Мэл Гибсон и Шон Пенн блестяще сыграли друзей по переписке, до самого конца скрывающих свои истинные сущности.  

В конце апреля в прокат выйдут «Последствия» — военная мелодрама с Кирой Найтли и Александром Скарсгардом. Действие фильма развернётся в послевоенной Германии и расскажет о напряжённом соседстве британского полковника и немецкой семьи.

И наконец 29 апреля состоится самая долгожданная премьера этого года. Трехчасовой финал «Мстителей», настоящий подарок всем поклонникам киновселенной Marvel.

Шазам!
Шазам!
фантастика, фэнтези, боевик 2019, США
7.0
Мстители: Финал
Мстители: Финал
боевик, фантастика 2019, США
8.0
Кладбище домашних животных
Кладбище домашних животных
ужасы, триллер 2019, США
6.0
Потерянное звено
Потерянное звено
анимация 2018, США / Канада
7.0
Папа, сдохни
Папа, сдохни
комедия 2018, Россия
6.0
Хеллбой
Хеллбой
фантастика, фэнтези, боевик 2019, США
6.0
Высшее общество
Высшее общество
триллер, фантастика 2018, Великобритания / Франция / Германия
6.0
Домовой
Домовой
комедия, фэнтези, семейный 2019, Россия
7.0
Код «Красный»
Код «Красный»
триллер, детектив 2019, Великобритания
6.0
Миллиард
Миллиард
боевик, криминал 2019, Россия
4.0
Синонимы
Синонимы
драма 2019, Франция / Германия / Израиль
6.0
Проклятие плачущей
Проклятие плачущей
ужасы 2019, США
6.0
Игры разумов
Игры разумов
драма, детектив, биография 2018, Ирландия
8.0
Последствия
Последствия
драма, мелодрама, военный 2019, Великобритания / США
8.0
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