Что посмотреть в апреле?

Второй месяц весны, если уж не порадует нас теплой погодой, то хотя бы запомнится яркими и интересными кинопремьерами.

С 5 апреля в кино продолжение мистической истории по мотивам произведений Николая Васильевича – «Гоголь. Вий». В роли русского классика Александр Петров.

Продолжит мистическую тему триллер «Винчестер. Дом, который построили призраки». Фильм основан на реальных событиях. Хелен Миррен в образе наследницы оружейной компании пытается откупиться от злых духов.

Эпичная библейская сага «Мария Магдалина» расскажет о самой загадочной личности в мировой истории. В прокате с 5 апреля.

12 апреля не пропустите новый блокбастер с Дуэйном Джонсоном – «Рэмпейдж». Здоровяк Скала предстанет в роли приматолога и лучшего друга гориллы, которая в ходе генетического эксперимента превращается в неуправляемое чудовище.

Любителям пощекотать нервишки рекомендуем фильм ужасов «Тихое место». Семейная пара с двумя детьми въезжает в дом, населенный призраками. Главное правило безопасной жизни – не издавать ни звука. Какие шансы на выживание у главных героев, узнаем 12 апреля.

19 апреля в кинотеатрах стартует режиссерский дебют Данилы Козловского «Тренер». Проштрафившегося футболиста сборной России ссылают в провинциальный городок тренировать маленькую и, казалось бы, слабую команду. Но случается чудо – неудачники начинают побеждать, а бывшая звезда сборной снова верит в свои силы. В главной роли тоже Данила Козловский.

Соскучились по добротной научной фантастике? Тогда стоит посмотреть «Титан» с Сэмом Уортингтоном. Звезда «Аватара» сыграет военного, участвующего в эксперименте по созданию сверхчеловека. Как обычно, последствия будут непредсказуемы.

С 19 апреля в кино криминальная комедия «Опасный бизнес» с дерзкой Шарлиз Терон в главной роли. Гений фармацевтической компании организует собственное похищение, чтобы получить выкуп от своей строгой начальницы. Только вот незадача, работодатель не слишком заинтересован в возвращении обманщика.

26 апреля смотрите в кинотеатрах долгожданную отечественную ленту – «Танки». Военная драма Кима Дружинина, основанная на реальных событиях, повествует о секретной разработке новой боевой машины.

Также с 26 апреля можно порадовать маленьких киноманов. В прокат выходит мультфильм «Смешарики. Дежавю». Любимые герои во главе с Крошем отправляются в путешествие во времени.

Билеты на лучшие места уже в продаже.