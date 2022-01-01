Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Неувольняемый" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Москвы Подборки фильмов в прокате Что посмотреть в апреле?

Что посмотреть в апреле?

Второй месяц весны, если уж не порадует нас теплой погодой, то хотя бы запомнится яркими и интересными кинопремьерами.

С 5 апреля в кино продолжение мистической истории по мотивам произведений Николая Васильевича – «Гоголь. Вий». В роли русского классика Александр Петров.

Продолжит мистическую тему триллер «Винчестер. Дом, который построили призраки». Фильм основан на реальных событиях. Хелен Миррен в образе наследницы оружейной компании пытается откупиться от злых духов.

Эпичная библейская сага «Мария Магдалина» расскажет о самой загадочной личности в мировой истории.  В прокате с 5 апреля.

12 апреля не пропустите новый блокбастер с Дуэйном Джонсоном – «Рэмпейдж». Здоровяк Скала предстанет в роли приматолога и лучшего друга гориллы, которая в ходе генетического эксперимента превращается в неуправляемое чудовище.

Любителям пощекотать нервишки рекомендуем фильм ужасов «Тихое место». Семейная пара с двумя детьми въезжает в дом, населенный призраками. Главное правило безопасной жизни – не издавать ни звука. Какие шансы на выживание у главных героев, узнаем 12 апреля.

19 апреля в кинотеатрах стартует режиссерский дебют Данилы Козловского «Тренер». Проштрафившегося футболиста сборной России ссылают в провинциальный городок тренировать маленькую и, казалось бы, слабую команду. Но случается чудо – неудачники начинают побеждать, а бывшая звезда сборной снова верит в свои силы. В главной роли тоже Данила Козловский.  

Соскучились по добротной научной фантастике? Тогда стоит посмотреть «Титан» с Сэмом Уортингтоном. Звезда «Аватара» сыграет военного, участвующего в эксперименте по созданию сверхчеловека. Как обычно, последствия будут непредсказуемы.

С 19 апреля в кино криминальная комедия «Опасный бизнес» с дерзкой Шарлиз Терон в главной роли. Гений фармацевтической компании организует собственное похищение, чтобы получить выкуп от своей строгой начальницы. Только вот незадача, работодатель не слишком заинтересован в возвращении обманщика.

26 апреля смотрите в кинотеатрах долгожданную отечественную ленту – «Танки». Военная драма Кима Дружинина, основанная на реальных событиях, повествует о секретной разработке новой боевой машины.

Также с 26 апреля можно порадовать маленьких киноманов. В прокат выходит мультфильм «Смешарики. Дежавю». Любимые герои во главе с Крошем отправляются в путешествие во времени.

Билеты на лучшие места уже в продаже.

Гоголь. Вий
Гоголь. Вий
мистика, драма, исторический 2018, Россия
6.0
Винчестер. Дом, который построили призраки
Винчестер. Дом, который построили призраки
мистика, триллер 2018, США
7.0
Мария Магдалина
Мария Магдалина
драма, биография 2017, Великобритания
5.0
Рэмпейдж
Рэмпейдж
боевик, фантастика, приключения 2018, США
8.0
Тихое место
Тихое место
ужасы, мистика 2018, США
7.0
Тренер
Тренер
спорт, драма 2018, Россия
7.0
Титан
Титан
боевик, фантастика 2018, США / Великобритания / Испания
5.0
Опасный бизнес
Опасный бизнес
боевик, комедия 2018, США
6.0
Танки
Танки
биография, военный, исторический 2018, Россия
5.0
Смешарики. Дежавю
Смешарики. Дежавю
анимация, приключения, детский 2017, Россия
7.0
Другие подборки
На языке оригинала с субтитрами 110 фильмов
В кино с детьми на выходных! 4 фильма
Ужасы перед сном 19 фильмов
Кино прошлого века 58 фильмов
Кино с Оскаром 13 фильмов
Российское кино 50 фильмов
Все подборки
Related video
От заграничных курортов отказался: покинувший столицу Лазарев вышел на связь
Названы 3 знака Зодиака, которым в 2022 году все будут завидовать
Пошла с протянутой рукой не ради хайпа: Дана Борисова выступила с заявлением
«Узнать невозможно»: вот как выглядела Бабкина до пластики
«Преображение пошло на пользу»: народ ахнул при виде Пригожина
4 способа вычислить, что мужчина-Скорпион вам изменяет
«Единственное, что спасает»: главная сваха раскрыла правду о своем положении
Лепс может остаться ни с чем: назван новый претендент на песни Шатунова
От принца Гарри ни на шаг: засветившуюся на публике Меган Маркл вывели на чистую воду
За спиной Муцениеце: вскрылась правда о романе Прилучного
«В корыстных интересах»: неприглядный поступок Галкина предали огласке
«Пытается держать удар»: о связи Лепса с бывшей женой заговорили близкие
Приложение киноафиши