Что смотреть в кино в апреле?

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Скоро в прокате "Бойтесь своих желаний"
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фэнтези
2023, Австралия
8.0
Вызов
драма
2023, Россия
0.0
Моё прекрасное несчастье
комедия, мелодрама
2023, США
0.0
Я хочу! Я буду!
комедия, мелодрама
2023, Россия
0.0
Бойтесь своих желаний
ужасы, фантастика
2022, Канада
3.0
Ночная сова
детектив
2022, Корея
6.0
Возвращение в Сеул
драма
2022, Бельгия / Камбоджа / Франция / Германия / Румыния / Корея
6.0
Паранормальные явления. Отель призраков
комедия, ужасы
2022, США
7.0
Русский крест
драма
2022, Россия
0.0
Гремлины: Хранители леса
ужасы
2023, Великобритания
4.0
Яга и книга заклинаний
анимация, семейный, приключения
2023, Россия
0.0
Призрак у озера
детектив, триллер
2022, Корея
6.0
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фантастика, триллер
2022, США
0.0
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