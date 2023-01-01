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Что смотреть в кино в апреле?

Собрали топ самых ожидаемых фильмов этого апреля!

Бюро магических услуг
Бюро магических услуг
фэнтези 2023, Австралия
8.0
Вызов
Вызов
драма 2023, Россия
0.0
Моё прекрасное несчастье
Моё прекрасное несчастье
комедия, мелодрама 2023, США
0.0
Я хочу! Я буду!
Я хочу! Я буду!
комедия, мелодрама 2023, Россия
0.0
Бойтесь своих желаний
Бойтесь своих желаний
ужасы, фантастика 2022, Канада
3.0
Ночная сова
Ночная сова
детектив 2022, Корея
6.0
Возвращение в Сеул
Возвращение в Сеул
драма 2022, Бельгия / Камбоджа / Франция / Германия / Румыния / Корея
6.0
Паранормальные явления. Отель призраков
Паранормальные явления. Отель призраков
комедия, ужасы 2022, США
7.0
Русский крест
Русский крест
драма 2022, Россия
0.0
Гремлины: Хранители леса
Гремлины: Хранители леса
ужасы 2023, Великобритания
4.0
Яга и книга заклинаний
Яга и книга заклинаний
анимация, семейный, приключения 2023, Россия
0.0
Призрак у озера
Призрак у озера
детектив, триллер 2022, Корея
6.0
Возрожденные
Возрожденные
фантастика, триллер 2022, США
0.0
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