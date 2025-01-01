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Киноафиша Москвы
Подборки фильмов в прокате
Что смотреть в кино в апреле?
Что смотреть в кино в апреле?
Собрали топ самых ожидаемых фильмов этого апреля!
Батя 2. Дед
комедия
2025, Россия
7.0
Билеты
Смерть единорога
комедия, ужасы
2025, США
6.0
Билеты
Западня
триллер
2025, США / Канада / Чехия
6.0
Билеты
Рейс навылет
боевик, комедия
2025, США
7.0
Билеты
Кракен
приключения, фантастика
2025, Россия
6.0
Билеты
Денискины рассказы
приключения, комедия, семейный
2025, Россия
7.0
Билеты
Кроссы
анимация, семейный
2025, США
3.0
Билеты
Все, что тебя касается
комедия
2025, Россия
6.0
Билеты
Под огнем
военный
2025, США
7.0
Билеты
Дыхание шторма
драма
2024, Великобритания
7.0
Билеты
Где наши деньги?
комедия, криминал
2024, Россия
7.0
Билеты
Майнкрафт в кино
фэнтези, боевик
2025, США / Швеция / Великобритания
7.0
Билеты
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